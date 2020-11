"Albtraumwelt": BVB-Geschäftsführer warnt vor Corona-Folgen

TEAM2 via www.imago-images.de

Einer von drei Geschäftsführern des BVB: Carsten Cramer

Geschäftsführer Carsten Cramer warnt eindringlich vor den möglichen Folgen der Coronavirus-Pandemie für Borussia Dortmund.

"Wir sind wie jeder andere Profiklub nicht in der Lage, dieses Szenario über einen langfristigen Zeitraum zu überleben", sagte Cramer im Interview mit "Spox" und "Goal" im Hinblick auf die anhaltenden Zuschauer-Reduzierungen beziehungsweise -Ausschlüsse und die damit verbundenen finanziellen Verluste.

Dem Fußball fehle in der aktuellen Situation "nicht nur die monetäre Note, sondern auch die emotionale", so Cramer, der Profi-Betrieb sei durch Corona von einer "Traumwelt ganz schnell zu einer Albtraumwelt" geworden.

Auch der BVB sei von der Pandemie "mit einer unvorstellbaren Wucht ereilt" worden und stecke in einer "permanenten Drucksituation". Die Borussia habe angesichts der Krise "auf die Kostenbremse getreten, Neueinstellungen gestoppt und die Mannschaft sehr schnell zu Zugeständnissen und Einschränkungen bewegen können", erklärte der frühere Vertriebs- und Marketingdirektor.

"Ich will nicht behaupten, dass wir auf einmal keine Cola mehr ausgeschenkt haben. Man kann aber sagen, dass wir alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt haben", sagte Cramer. "Ein Beispiel: Wir haben unsere Vermieter gefragt, ob wir nicht 20 Prozent Mietnachlass bekommen könnten, da wir unsere Geschäfte nicht öffnen konnten. Solche Maßnahmen haben wir flächendeckend in allen Bereichen umgesetzt, und das hat funktioniert."

BVB: Carsten Cramer kritisiert Zuschauer-Ausschluss

Die neusten politischen Beschlüsse, zunächst für den gesamten November in der Bundesliga wieder die Zuschauer auszuschließen, sieht Cramer kritisch. "Man sollte häufiger das Verursacher-Prinzip anwenden. Wenn also erkennbar ist, dass von einer Veranstaltung kein überdurchschnittliches Risiko ausgeht, weiß ich nicht, ob man ihr sofort komplett den Stecker ziehen muss", sagte der 51-Jährige.

Cramer ergänzte: "Bitte nicht falsch verstehen: Wir haben vom ersten Tag an alle Beschlüsse der Politik mitgetragen, und so tragen wir sie auch jetzt für den Monat November mit. Trotzdem darf man auch mal enttäuscht sein und das auch artikulieren. Es ist ja nicht der Fall, dass man von heute auf morgen wieder vor 50.000 Zuschauern spielen will. Es geht um die Verhältnismäßigkeit." Er sei "dennoch dankbar für jeden Spieltag, der stattfinden kann".

Angesprochen auf die mögliche Nachfolge von Klub-Chef Hans Joachim Watzke, dessen Vertrag Ende 2022 ausläuft, reagierte Cramer zurückhaltend. "Ich habe momentan einen tollen Job und im Hier und Jetzt so viel zu tun, dass ich mir über Überübermorgen keine Gedanken mache. Ich hoffe einfach, dass mein Umfeld und die Menschen, die Borussia Dortmund ausmachen, mit meiner Arbeit zufrieden sind. Dabei belasse ich es."