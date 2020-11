"Bayerns Offensiv-Dampfwalze zerstört Salzburg"

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der FC Bayern fertige RB Salzburg letztlich mit 6:2 ab

Während der FC Bayern München sich am Dienstagabend gegen RB Salzburg lange Zeit schwertat, dank eines furiosen Endspurts letztlich aber souverän mit 6:2 gewann, ließ Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donezk von Beginn an keine Zweifel daran zu, wer die Hosen an hat. Die Fohlenelf fegten die Ukrainer in Kiew mit 6:0 vom Platz. So reagierte die internationale Presse auf die Partien:

RB Salzburg vs. FC Bayern München (2:6)

DEUTSCHLAND

Bild: Bayern-Gala in Salzburg. 6 Tore, aber Alaba-"Super-GAU". Zum einjährigen Jubiläum von Hansi Flick als Bayern-Trainer setzt der Rekordmeister seine Rekord-Serie fort – und wie! Das 6:2 in Salzburg ist der 14. Champions-League-Sieg in Folge (elf unter Flick). Aber ein Thema überschattet die Tor-Gala: die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit David Alaba.

kicker: Scheibenschießen in der Schlussphase: Flick feiert Jahrestag mit Offensivspektakel. Exakt ein Jahr nach seinem Amtsantritt als Bayern-Coach hat Hansi Flick einen hohen Auswärtssieg in der Champions League eingefahren. Das 6:2 bei RB Salzburg setzte die Rekord-Serie der Bayern fort - war aber bei weitem nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

ntv: FC Bayern müht sich in Salzburg ziemlich ab. Der FC Bayern liegt in Salzburg früh zurück, dreht das Spiel und wird dann wieder ernüchtert. Joshua Kimmichs feines Füßchen und Entschlossenheit sorgen am Ende dafür, dass der Titelverteidiger doch noch deutlich gewinnt. Und natürlich Robert Lewandowski.

Der Spiegel: Bayern siegt trotz frühen Rückstands hoch in Salzburg. Die Gegenwehr war beachtlich, der Sieg dennoch deutlich: Der FC Bayern hat das Champions-League-Spiel gegen Salzburg gewonnen. Auch dank eines Sané-Traumtors.

FAZ: Die Münchner Wucht kommt spät. Das hohe Ergebnis täuscht darüber hinweg, dass RB Salzburg gut mitgehalten hat. Doch in den fulminanten Schlussminuten schießen die Bayern einen Kantersieg heraus.

Süddeutsche Zeitung: Bayern dreht eine wilde Begegnung. Im Salzburger Dauerregen haben die Münchner einige Schwierigkeiten mit den schnellen und aggressiven Österreichern. Erst kurz vor Schluss geben sie dem Spiel die entscheidende Wendung.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Salzburg riecht an Sensation - und kassiert Abfuhr. Eine beherzte Vorstellung hat für Fußball-Meister Red Bull Salzburg im Debakel geendet! Die Salzburger mussten sich in der Champions League am Dienstag Titelverteidiger Bayern München deutlich mit 2:6 geschlagen geben. Dank Toren von Mergim Berisha (4.) und Masaya Okugawa (66.) hielt die Truppe von Jesse Marsch bis zur 79. Minute ein Remis. Danach aber machten die Deutschen Ernst. Dank Robert Lewandowski (21./Elfmeter, 88.), einem Eigentor von Rasmus Kristensen (44.), Jérôme Boateng (79.) und Leroy Sane (83.) und Lucas Hernández (92.) feierten die Bayern den 14. Sieg in Folge, der am Ende doch zu hoch ausfiel ...

Kleine Zeitung: 6:2! Bayern siegte gegen Salzburg am Ende etwas zu hoch. Salzburg forderte Bayern München in der Champions League lange, verlor dann aber klar und deutlich 2:6.

Salzburger Nachrichten: Red Bull Salzburg reizte die Bayern und ging im Finish mit 2:6 unter. Red Bull Salzburg forderte den amtierenden Champions-League-Sieger FC Bayern München lang, doch am Ende setzt sich die Klasse des Titelverteidigers durch. Die Watsch'n für den Serienmeister fiel mit 2:6 zu deutlich aus.

oe24: 6:2 - Bayern fertigen couragierte Salzburger ab. Im Champions-League-Showdown gegen die Bayern gab es es für Salzburg trotz couragierter Leistung nichts zu holen. Die Münchner siegten mit 6:2 in der Mozartstadt.

SPANIEN

Marca: Bayerns Offensiv-Dampfwalze zerstört Salzburg in den letzten zehn Minuten. Bayern bezwingt Salzburg mit 6:2 und zollt dem Angriffsfußball Tribut.

as: Bayern ist unbesiegbar. Das deutsche Team, das schwach startete, schenkte seinem Rivalen vier Tore in den letzten elf Minuten ein und baute seine Siegesserie in der Champions League aus. Gewinnen, gewinnen und nochmal gewinnen. Diese Phrase von Luis Aragonés ist es, die diese Bayern wohl am besten beschreibt. An diesem Dienstag hat das Team der Stunde bei seinem Beuch in Salzburg genau das getan, als sie die mutigen Österreicher 6:2 schlugen und ihre angsteinflößenden Siegesserie auf 14 Siege in der Champions League in Folge ausbauten.

Mundo Deportivo: 6:2. Niemand kann den Höhenflug der bayerischen Dampfwalze beenden. Bayern München zieht weiter festen Schrittes durch die Champions League. Nach den Siegen gegen Atlético und Lokomotive Moskau schlugen die Münchner RB Salzburg. Der erfrischende Fußball der Österreicher könnte aber noch für Überraschungen sorgen.

Schachtar Donezk vs. Borussia Mönchengladbach (0:6)

DEUTSCHLAND

Der Spiegel: 6:0-Sieg in der Champions League. Pléa trifft dreifach – Gladbach spielt gegen Schachtar wie eine Spitzenmannschaft. Im dritten Versuch gewinnt Borussia Mönchengladbach in der Champions League - und wie: Bei Schachtar Donezk war der Bundesligist haushoch überlegen.

Bild: Irre Sechs-Tore-Show! Gladbach überrollt Donetsk. Borussia Mönchengladbach haut in der Champions League bei Schachtar Donetsk ein Riesenspiel raus, gewinnt beim ukrainischen Serienmeister (vier Titel seit 2017) mit 6:0!

FAZ: Gladbacher Glanztag. Borussia Mönchengladbach stürmt mit einem 6:0-Auswärtssieg über Schachtar Donezk an die Tabellenspitze in der Champions League- Gruppe und spielt nun tatsächlich auf Augenhöhe mit Real Madrid und Inter Mailand.

kicker: 6:0 - Famoser Auswärtscoup für entfesselte Gladbacher. Gladbach feiert nach einem famosen Auftritt in Donezk seinen ersten CL-Dreier - beim 6:0 demontierte die Borussia das biedere Schachtar nach allen Regeln der Kunst. Nach einer ersten Hälfte wie aus einem Guss erhöhte die Fohlenelf nach Wiederanpfiff auch im Verwaltungsmodus. Mit nun fünf Punkten hat der VfL seine Chancen aufs Weiterkommen deutlich erhöht.

RP Online: Demonstration gegen Donezk. Borussia feiert Rekordsieg in der Champions League. Kiew 4:2 und 2:0 - das waren bislang die einzigen und höchsten Siege von Borussia in der Champions League gewesen. Mit dem 6:0 bei Schachtar Donezk haben die Fohlen nicht nur einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Sie führen nun sogar ihre Hammergruppe an.

ntv: Gladbach zerpflückt Real-Madrid-Bezwinger. Gegen Inter Mailand und Real Madrid verspielt Borussia Mönchengladbach spät eine Führung - und lernt daraus. Bei Schachtar Donezk schießt sich der Bundesligist seinen Champions-League-Frust von der Seele. Die Ukrainer, die zuvor Madrid düpierten, gehen komplett unter.

UKRAINE

Korrespondent: Borussia Mönchengladbach zerstörte Shachtar und setzte sich in der Gruppe durch. Auf dem Papier hatten die Gäste aus Deutschland einen minimalen Vorteil, aber tatsächlich waren sie haushoch überlegen.

Ekspress: Schachtar sollte sich schämen. Donezk erleidet die bislang erschütterndste Heimpleite. Schachtar verlor gegen Borussia Mönchengladbach im dritten Gruppenspiel mit einem demütigenden 0:6.

Ukrajinska Prawda: Schachtar Donezk erlitt im Spiel der 3. Runde der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach eine vernichtende Niederlage. Die Bergleute verloren 0: 6.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Entfesselte Gladbacher "Fohlen" zertrampeln Donezk. Was für eine Gala-Vorstellung: In Pool B der Champions League ist Borussia Mönchengladbach mit einem 6:0-Kantersieg bei Schachtar Donezk an die Tabellenspitze gestürmt! Die von Marco Rose gecoachten Deutschen kamen dank Treffern von Alassane Pléa (8., 26., 78.), Ramy Bensebaini (44.) und Lars Stindl (65.) sowie einem Eigentor von Walerij Bondar (17.) zum höchsten Erfolg in der Königsklasse in der Klub-Geschichte.

SPANIEN

Marca: Borussia Mönchengladbach fegt Schachtar vom Platz und setzt Madrid und Inter Mailand unter Druck. Gladbach gab von Anfang bis Ende Vollgas und untermauerte seine Ambitionen, in die Runde der besten 16 Teams einzuziehen. Mit nicht einmal 50 Prozent Ballbesitz, hat das Team von Marco Rose Schachtar ausgeschaltet - mit hohem Pressing und klaren Aktionen am Ball.

as: Gladbach übernimmt nach einer Gala gegen Schachtar die Spitze. Die Deutschen massakrierten ein Schachtar, das bereits mit einem 0:4 in die Pause ging. Pléa war der Star des Spiels.

Mundo Deportivo: Gladbach zerschreddert Schachtar und übernimmt die Führung in die Gruppe B. Borussia Mönchengladbach schmetterte mit einem 6:0-Sieg in Kiew Autorität auf den Tisch. Die Ukrainer wirkten im Vergleich zum Sieg gegen Real Madrid vor zwei Wochen abwesend, unsichtbar und wurden völlig in den Schatten gestellt.