Für Eintracht-Leihe! Younes verzichtet auf Millionen

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Amin Younes spielt für Eintracht Frankfurt

Amin Younes entschied sich vor rund einem Monat für eine Ausleihe zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Hier will er sich in den kommenden zwei Jahren im deutschen Oberhaus beweisen, bevor es nach derzeitigem Stand im Sommer 2022 zurück zum italienischen Top-Klub SSC Neapel geht.

Dort steht der 27-Jährige nämlich noch bis 2023 unter Vertrag, kam allerdings nur selten von Beginn an zum Einsatz. Um endlich wieder auf mehr Spielanteile zu kommen, verzichtet der gebürtige Düsseldorfer auf eine ganze Stange Geld. So zumindest berichtete es zuletzt die "Bild".

Seine Bezüge haben sich laut dem Zeitungsbericht mit der Unterschrift unter seinen Leihvertrag in der Main-Metropole halbiert. Während Younes in Neapel für vier Millionen Euro pro Jahr spielte, soll er bei der Eintracht nur die Hälfte bekommen. Sollte der Offensivmann also tatsächlich zwei Jahre in Frankfurt bleiben, würde er auf vier Millionen Euro Gehalt verzichten.

Mit Ajax im Europa-League-Finale 2017

Ein Schritt des fünfmaligen Nationalspielers, der seine Ambitionen unterstreicht, endlich auch in der Bundesliga nachhaltig Fuß zu fassen. Vor seinen Auslandsstationen bei Ajax Amsterdam und SSC Neapel stand Younes zwischen 2011 und 2014 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

Bei den Gladbachern kam er in dieser Zeit allerdings nur auf sechs Startelfeinsätze, ehe er in der niederländischen Eredivisie den Durchbruch schaffte. Mit Ajax stand er unter anderem im Europa-League-Finale 2017.

Im Trikot der Frankfurter wartet Younes noch auf seinen ersten Einsatz von Beginn an. Bei seinen bisherigen drei Liga-Einsätzen gegen Köln, München und Bremen wurde er von Cheftrainer Adi Hütter jeweils eingewechselt. Er will sich vor alle auf der linken offensiven Außenbahn in den kommenden Wochen weiter aufdrängen.