Bestätigt: Boateng will beim FC Bayern verlängern

Hansi Flick baut beim FC Bayern derzeit auf Jérôme Boateng (l.)

Der Vertrag von Jérôme Boateng beim FC Bayern München endet nach der laufenden Saison, anders als bei David Alaba bekundete die Führungsriege der Münchner bislang allerdings wenig Interesse daran, den Kontrakt mit dem Abwehr-Spieler, der in der Vergangenheit bereits mehrfach als Streichkandidat galt, zu verlängern. Der 31-Jährige hat aber offenbar noch lange nicht mit dem Kapitel FC Bayern abgeschlossen.

Inzwischen soll sich Boateng, der seit der Übernahme des Trainerposten durch Hansi Flick im November 2019 wieder zu alter Stärke fand, absolut für einen Verbleib beim FC Bayern begeistern können. Das berichtet "Sport1".

"Wir sind offen für Vertragsgespräche. Die Zukunft ist spannend. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Jérôme fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jérôme", bestätigt Boatengs Berater Damir Smoljan gegenüber "Sport1".

"Seine Erfahrung und Einstellung helfen jeder Top-Mannschaft. Jeder junge Spieler kann davon profitieren. Seine Leistung ist seit Monaten sensationell", rührt Smoljan weiter die Werbetrommel für seinen Schützling. Ein Blick in die Daten gibt dem Berater recht.

Unter Flick Leistungsträger beim FC Bayern

Seit 48 Partien leitet Flick die Geschicke beim FC Bayern, 36 Mal setzte der 55-Jährige auf die Dienste von Boateng. Beim 6:2-Erfolg über RB Salzburg in der Champions League gehörte der deutsche Ex-Nationalspieler einmal mehr zu den besten Bayern, glänzte mit starkem Stellungsspiel und sogar als Torschütze (sport.de-Note 2,0).

"Das hat was mit dem Training und seiner professionellen Einstellung zu tun. Das ist schön zu sehen. Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet und viel aufgeholt hat. Er hat uns in Salzburg den Weg für den klaren Erfolg geebnet. Das Tor war ganz wichtig. Er hat seine Sache sehr gut gemacht", erklärte Flick anschließend die starke Leistung des Routiniers.

Dass der FC Bayern Boateng, dem Ex-Präsident Uli Hoeneß im Mai 2019 noch als Fremdkörper bezeichnete und ans Herz legte, den Klub zu verlassen, nun ebenfalls an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert ist, ist alles andere als ausgeschlossen. Zumal Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Dienstag bestätigte, dass ein Abschied von David Alaba inzwischen als wahrscheinlichstes Szenario gilt. Zudem ist man infolge der Coronakrise wohl nicht bereit, für einen möglichen Ersatz tief in die Taschen zu greifen.

Einen Rentenvertrag darf Boateng aber wohl nicht erwarten. Im Normalfall verlängern die Bayern mit Spielern jenseits der 30 Jahre nur noch um jeweils eine Spielzeit. Ob Boateng das genügt, darf hinterfragt werden.