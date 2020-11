SKN-Frauen nehmen erste Champions-League-Hürde

GEPA pictures/ Walter Luger

Große Freude bei der sportlichen Leiterin Liese Brancão

Österreichs Frauen-Serienmeister SKN St. Pölten steht in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation.

Die "Wölfinnen" feierten am Mittwochnachmittag in der NV Arena einen hochverdienten 2:0-Heimsieg über den Kosovo-Vertreter KFF Mitrovica.

Die Tore erzielten Jennifer Klein (26.) nach Flanke von Isabelle Meyer per Kopf und Kapitänin Jasmin Eder (61.), die nach einem Strafraum-Foul an Meyer den fälligen Elfmeter sicher verwandelte.

Auch in der zweiten Quali-Runde am 18./19. November, deren Auslosung am Freitag (12.00 Uhr) erfolgt, wird der Aufsteiger in nur einem Spiel ermittelt.

apa