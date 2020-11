Stimmen: Favre denkt nicht an den FC Bayern

Jan De Meuleneir via www.imago-images.de

Gut gelaunt: BVB-Coach Lucien Favre

Auch am Mittwoch gab es wieder Erfolge für die deutschen Teams in der Champions League. Während Borussia Dortmund vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel am Wochenende (gegen den FC Bayern) bei Club Brügge gewann, drehte RB Leipzig die Partie gegen Paris Saint-Germain. Die Stimmen zu den Spielen:

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:3

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben sehr gut angefangen und sofort gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Die erste Halbzeit war gut. Wir verteidigen auch gut momentan. Wir genießen das Spiel von heute. Wir sind sehr zufrieden und machen uns noch keine Gedanken über das nächste Spiel."

Manuel Akanji: "Vorne haben wir die Qualität, um Tore zu schießen. Das haben wir sehr früh gemacht, dadurch war das Spiel entschieden. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so spektakulär."

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 2:1

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Aufgrund der eigenen Fehler hat es gedauert, ins Spiel zu kommen. Das am Anfang waren zwei Einladungen von uns. Sonst hatte Paris eigentlich keine selbst rausgespielten Torchancen. Aber danach haben wir uns gut gefangen und haben auch verdient gewonnen. Es ist normal, dass es bei einem Tor Unterschied am Ende noch mal spannend wird."

Marcel Sabitzer: "Wir sind echt glücklich, dass wir den Dreier eingefahren haben. Hinten waren wir ein bisschen anfällig, das müssen wir unbedingt abstellen."

Emil Forsberg: "Das war ein wichtiger Sieg für uns, wir haben verdient gewonnen. Wir wollten unbedingt gewinnen - und das hat man auch auf dem Platz gesehen."

Thomas Tuchel (Trainer Paris Saint-Germain): "Das Umfeld und die Medien sind sehr kritisch, so ist das nun mal in Paris. Kein Problem, meine Arbeit bleibt gleich."