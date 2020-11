Benfica-Abschied? Weigl bei Topklub gehandelt

Heiko Becker via www.imago-images.de

Julian Weigl will Benfica angeblich verlassen

Nach weniger als zwölf Monaten deutet sich für Ex-BVB-Profi Julian Weigl das Ende seines Abenteuers Benfica an. Der Deutsche ist beim portugiesischen Rekordmeister laut eines Medienberichts unzufrieden und denkt über einen Abschied nach.

Wie das italienische Portal "calciomercatoweb.it" erfahren haben will, ist Julian Weigl seine Reservistenrolle bei Benfica leid und plant daher einen Wechsel in die Serie A. Er soll sich selbst angeblich schon bei Juventus Turin angeboten haben.

In Turin suchen sie derzeit noch nach einem defensiven Mittelfeldspieler, der eine der wenigen Lücken im Team schließen kann. Weigl sieht sich für die Aufgabe offenbar gut gerüstet.

Als Ablöse für den ehemaligen Dortmunder bringt das Portal eine Summe in Höhe von 25 Millionen Euro ins Gespräch. Benfica hatte erst im Januar 20 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwiesen.

Der Haken: Benfica bevorzugt offenbar ein Leihgeschäft und keinen festen Transfer. Das wiederum soll die Bianconeri nicht überzeugen.

Weigl verliert Stammplatz bei Benfica

Ein Wechsel könnte für Weigl die einzige Chance sein, in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf Einsatzzeit zu kommen. Nur in zwei von neun Pflichtspielen stand der Deutsche in der aktuellen Saison in der Startelf, seinen Stammplatz aus der vergangenen Rückrunde hat er längst verloren.

Dass es für ihn beim portugiesischen Rekordmeister nicht immer einfach ist, ließ Weigl zuletzt schon im Gespräch mit der "Sport Bild" durchblicken. "Ich weiß, dass ich einen Rucksack trage und Kritiker habe. Ich bin kein Spieler, der viele Tricks macht und das Stadion dann aufschreit. Meine Qualitäten liegen als Defensivspieler woanders", sagte der 25-Jährige.

Gleichzeitig betonte er aber auch, wie wohl er sich in Lissabon fühle, denn "bei diesem Umfeld hat man die besten Voraussetzungen, sich weiterzuentwickeln".