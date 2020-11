Stellt auch der BVB keine Nationalspieler ab?

Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Michael Zorc prüft die Abstellung der BVB-Nationalspieler

Nachdem Werder Bremen und Arminia Bielefeld die Abstellungen ihrer Nationalspieler für die Länderspielpause in Risikogebiete verweigert haben, könnte auch Borussia Dortmund von diesem Recht Gebrauch machen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc ließ zumindest durchblicken, dass die Dortmunder die aktuelle Situation prüfen.

"Wir sind in der Abklärungsphase mit den lokalen Behörden und haben noch keine finale Entscheidung getroffen", sagte der 58-Jährige den "Ruhr Nachrichten".

Schon bald solle beim BVB Klarheit herrschen. Allerdings läuft dem Revierklub die Zeit davon, schon am Sonntag beginnt die Abstellungspflicht.

Für die Quarantäne-Regelungen der BVB-Profis ist in erste Linie das Dortmunder Gesundheitsamt zuständig. Dieses könnte allerdings vom Land NRW überstimmt werden.

Nach der vergangenen Länderspielpause hatten zahlreiche Bundesligisten Kritik geübt. So musste unter anderem die TSG Hoffenheim nach der Abstellungsperiode im Oktober für längere Zeit auf ihren mit dem Coronavirus infizierten Torjäger Andrej Kramaric verzichten.

Der Weltverband FIFA hatte im Oktober die Regeln zur Abstellungspflicht bis zum Jahresende geändert. Demnach müssen Klubs ihre Nationalspieler nicht abstellen, wenn am Ort des Vereins oder am Ort des Länderspiels "eine zwingende Quarantäne oder Selbstisolation von mindestens fünf Tagen" einzuhalten ist oder "eine Reisebeschränkung" für eine dieser Städte besteht.

Werder und Arminia machen von neuer Regel Gebrauch

Als erster Bundesligist hatte Werder Bremen am Donnerstagvormittag erklärt, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Am Nachmittag zog Arminia Bielefeld nach.

"Wir haben mit unseren Spielern und den Verbänden gesprochen. Wir wissen, dass die Spieler gerne zu ihren Teams reisen würden. Allerdings können wir das Risiko vor dem Hintergrund der Gesamtsituation nicht eingehen", erklärte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.

Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi sagte: "Bis auf die Spieler der deutschen U21 (Amos Pieper und Arne Maier; d.Red.) würden alle nominierten Spieler in Risikogebiete reisen. Das hätte zur Folge, dass sie nach Ankunft in Bielefeld fünf Tage in Quarantäne müssten. Von daher werden wir sie nicht abstellen, das haben wir nach Rücksprache mit verschiedenen Behörden entschieden und den Spielern mitgeteilt."