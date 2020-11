Dresden reist trotz drittem Coronafall nach Saarbrücken

FIRO/FIRO/SID/

Dresden reist planmäßig zum Spiel nach Saarbrücken

Bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ist ein dritter Coronafall aufgetreten. Das ergab die planmäßige Testreihe am Donnerstag, nachdem bereits in der laufenden Woche zwei positive Fälle verkündet worden waren. Dennoch treten die Sachsen die Reise zum Ligaspiel am Wochenende beim 1. FC Saarbrücken an.

Alle drei betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, die voraussichtlich zehn bis vierzehn Tage dauern wird. Der Klub gibt die Namen der infizierten Personen nicht bekannt. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wird Dynamo am Samstag in Saarbrücken (14 Uhr) auflaufen.