Ingolstadt nach Kantersieg an der Spitze

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Ingolstadt springt an die Spitze

Der FC Ingolstadt hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen.

Die Schanzer gewannen dank einer starken ersten Halbzeit 4:1 (3:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Zweitliga-Absteiger Wehen bleibt mit fünf Zählern Rückstand auf die Spitze dagegen im Mittelfeld.

Der 1. FC Saarbrücken und 1860 München könnten am Samstag wieder an Ingolstadt vorbeiziehen, das Spiel des dritten Verfolgers Hansa Rostock wurde aufgrund von Coronafällen in der Mannschaft abgesagt.

Stefan Kutschke (13.) und Marcel Gaus (17.) schossen eine frühe Führung für die Mannschaft von Tomas Oral heraus. Die schnelle Antwort der Gäste durch Phillip Tietz (23., Foulelfmeter) konterte Marc Stendera (32.) mit dem dritten Treffer für die Oberbayern vor der Pause. Björn Paulsen sorgte für den Endstand (74.).