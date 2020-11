"Saints" grüßen von der Spitze der Premier League

Michael Steele via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl ist stolz auf seine "Boys"

Seit 32 Jahren steht der Southampton FC erstmals wieder an der Spitze des englischen Fußballs und das gerade mal ein Jahr nach der dunkelsten Stunde des Vereins, als man mit 0:9 Zuhause gegen Leicester City unterging. Coach Ralph Hasenhüttl ist dementsprechend zufrieden.

>> Spielbericht: Southampton FC gegen Newcastle United

Es war der 25. Oktober 2019 und es sollte die einer der dunkelsten Stunden für den Southampton FC werden. Mit nur zwei Siegen aus den ersten zehn Premier League-Spielen gestartet, dümpelten die "Saints" in der unteren Tabellengegend herum, Coach Ralph Hasenhüttl stand stark in der Kritik. Doch dann folgte gegen Leicester City erst der richtige Nackenschlag, als man im Heimspiel an besagtem Oktobertag mit 0:9 komplett auseinander fiel und Southampton die höchste Premier League-Niederlage seiner Geschichte hinnehmen musste.

Viele rechneten damals mit einem Rauswurf oder einem Rücktritt des österreichischen Chefcoaches der "Saints", doch die Verantwortlichen blieben ruhig, Hasenhüttl riss das Ruder um und führte die Saints noch mit 52 Punkten auf Tabellenplatz elf. Etwas mehr als ein Jahr nach dem großen Debakel, steht Southampton nach acht Spieltagen das erste Mal seit 32 Jahren wieder an der Spitze des englischen Fußballs. In der Premier League ist es für die "Saints" überhaupt eine Premiere, da die Liga erst am 20. Februar 1992 gegründet wurde.

"Es ist ein toller Moment, die Tabelle anzusehen"

Gegen Newcastle musste die Truppe von Coach Ralph Hasenhüttl sogar auf Goalgetter Danny Ings verzichten, der in den ersten sieben Ligaspielen fünf Treffern erzielen konnte. Doch sein Ersatz Che Adams machte da einfach weiter und schoss gegen Newcastle prompt das Führungstor. Ralph Hasenhüttl war dementsprechend im Interview nach dem Spiel zufrieden: "Wir sind sofort gut in das Spiel gestartet und haben gleich ein fantastisches Tor erzielt. Wir hätten noch mehr Tore erzielen können, aber ich denke, das ist ein gutes Resultat für uns."

Die Saints feiern die Tabellenführung, auch wenn diese wohl nicht mehr allzu lange anhalten wird, dennoch gebührend auf ihren Social-Media-Kanälen und forderten an Anlehnung auf eine Aussage des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dass die Auszählung der Premier League nun gestoppt wird.

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) 6. November 2020

Ralph Hasenhüttl freut sich über die erstmalige Tabellenführung von Southampton seit der Gründung der heutigen Premier League: "Ich freu mich für die Fans. Es ist ein toller Moment, auf die Tabelle zu blicken. Auch wenn es nur für eine Nacht ist, ist es ok, es ist fantastisch. Wir waren noch nie dort, wir haben also Geschichte geschrieben. Letztes Jahr war es eine negative Geschichte, dieses Jahr haben wir etwas Positives vorzuweisen und ich hoffe, dass noch viele weitere positive Dinge folgen werden."

Vier Siege in letzten fünf Spielen

Der Sieg gegen Newcastle bedeutete den vierten Ligaerfolg der "Saints" in den letzten fünf Spielen, einmal spielte man Remis. Im heimischen Saint Mary's Stadium war es der vierte Sieg in den letzten sechs Partien und mit 16 erzielten Tore spielt man ebenfalls im Konzert der Großen mit.

Coach Ralph Hasenhüttl ist stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft: "Wir haben definitiv eine Menge dazu gelernt. Wir spielen mutig, organisiert und mit einer guten Balance, wann wir ein Risiko eingehen und wann nicht. Jetzt spielen wir auch sehr gut mit dem Ball."

Und fügt schmunzelnd hinzu: "Alles ist möglich."

ma