Brasilien nominiert Lyons Guimaraes nach

AFP/SID/PHILIPPE DESMAZES

Bruno Guimaraes (Mitte) steht vor seinem Debüt für Brasilien

Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite hat Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes von Olympique Lyon als Ersatz für den an Corona erkrankten Real-Madrid-Star Casemiro nachnominiert.

Guimaraes (22) könnte in den WM-Qualifikationsspielen am 13. November gegen Venezuela oder fünf Tage später in Uruguay sein Debüt für den fünfmaligen Weltmeister geben.

Casemiro hat sich nach seinem positiven Test auf COVID-19 in häusliche Isolation begeben. Superstar Neymar von Paris St. Germain soll gegen Venezuela geschont werden, um in Uruguay einsatzfähig zu sein.