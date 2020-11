Ramos-Blackout und Elfer-Irrsinn: Valencia vermöbelt Real

David Gonzalez via www.imago-images.de

Der FC Valencia setzte sich gegen Real Madrid durch

Äußerst kuriose Pleite für Real Madrid: Der spanische Meister kam am 9. Spieltag von La Liga mit 1:4 beim FC Valencia unter die Räder. Dabei bekamen die Gastgeber gleich drei Elfmeter zugesprochen.

Die Königlichen aus Madrid, bei denen Toni Kroos erst in der 76. Minute eingewechselt wurde, wurden ihrer Favoritenrolle in der Anfangsphase der Partie noch gerecht und beherrschten Ball und Gegner. Folgerichtig brachte Karim Benzema den amtierenden Meister in der 23. Minute mit 1:0 in Führung.

Nur sieben Minuten später erarbeiteten sich die Hausherren den ersten Elfmeter. Nach einem Handspiel von Lucas Vazquez zeigte Schiedsrichter Jesús Gil Manzano auf den Punkt. Carlos Soler scheiterte zwar zunächst und setzte dann auch noch den Nachschuss an den Pfosten, hatte letztlich aber Glück, weil der Strafstoß wiederholt werden musste. Im zweiten Anlauf traf Soler schließlich zum 1:1 (35.).

Mit dem Pausenpfiff ging Valencia dann sogar in Führung. Abwehrspieler Raphael Varane produzierte eine Bogenlampe, die Real-Torhüter Thibaut Courtois erst hinter der Linie klären konnte.

Blackout von Sergio Ramos

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff hatten die Hausherren erneut Grund zum Jubeln. Marcelo foulte Gegenspieler Gaya und verursachte den zweiten Elfmeter der Partie. Diesen verwandelte Soler sicher im ersten Versuch.

Ein kompletter Blackout von Real-Kapitän Sergio Ramos bescherte den "Fledermäusen" dann auch noch einen dritten Elfmeter. Ramos boxte den Ball im eigenen Strafraum klar mit der Hand aus der Gefahrenzone und ließ Schiedsrichter Jesús Gil Manzano keine andere Wahl. Wieder lief Soler an, wieder versenkte der 23-Jährige souverän.

Durch den Sieg verbesserte sich Valencia mit jetzt elf Zählern auf Platz neun der Tabelle. Real Madrid rangiert mit 16 Punkten auf Platz vier. Tabellenführer ist die Überraschungsmannschaft aus San Sebastian, die nach neun Spielen 20 Punkte auf dem Konto hat. Der FC Barcelona (sieben Spiele) steht mit nur elf Punkten auf Platz acht.

