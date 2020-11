LASK-Angreifer offenbar in England begehrt

GEPA pictures/ Manfred Binder

Sprintet Husein Balić bald über die Flügel in England?

Für Husein Balić läuft es in dieser Spielzeit wie am Schnürchen. Der flinke Angreifer des LASK überzeugt in dieser Saison mit fünf Toren in 14 Pflichtspielen und ist für seine guten Leistungen mit einer Einberufung ins österreichische A-Nationalteam belohnt worden. Nun ist man offenbar in England auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden.

Im Jänner 2020 schloss sich Husein Balić nach viereinhalb Jahren beim SKN St. Pölten dem LASK an und ist mittlerweile bei den Linzern nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Der flexible Offensivspieler schoss in dieser Spielzeit in 14 Pflichtspielen bereits fünf Tore und überzeugte vor allem in den drei Europa League-Spielen mit einem Tor und einem Assist. Wie die "Daily Mail" berichtet, haben nun zwei Klubs aus England ein Auge auf den 24-jährigen Sprinter geworfen.

Southampton an Balić dran?

Neben Zweitligist Brentford, ist angeblich auch Premier League-Überflieger Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl am Flügelflitzer der Linzer interessiert. Vor allem die Schnelligkeit des 24-Jährigen soll ausschlaggebend für eine mögliche Verpflichtung sein, in einem U21-Spiel gegen Frankreich wurde er mit einer Geschwindigkeit von 39km/h gemessen, 20 Meter schaffte er dabei in sagenhaften 2,75-Sekunden.

Billig wird eine Verpflichtung von Balić, der erst im Jänner 2020 für die kolportierte Summe von 300.000 Euro von St. Pölten in die Stahlstadt gewechselt ist, wohl nicht sein. Bei einem Vertrag bis Sommer 2024 rechnet die englische Zeitschrift mit einer Mindestablösesumme von 2,8 Millionen Euro, es wäre ein gehöriges Plus für die Linzer.

Finanziell würde ein Transfer daher durchaus Sinn machen, aber sportlich wiederum gar nicht. Vor allem, da mit Marko Raguž bereits eine Offensivkraft mit einem Kreuzbandriss beim LASK mindestens ein halbes Jahr noch fehlen wird. Zudem ist man mit Bundesliga, ÖFB-Cup und der Europa League noch in drei Wettbewerben im Einsatz, wo jeder Spieler zählt.

red