Klopp erinnert sich an "Barca-Wunder"

unknown

Nach dem Sieg gegen Barca ließen sich Jürgen Klopp und Co. feiern

Am 7. Mai 2019 sorgten Jürgen Klopp und der FC Liverpool für einen Fußball-Abend, der in die Geschichte einging. Die Reds machten das Unmögliche möglich und schalteten den FC Barcelona trotz einer 0:3-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League noch aus. Der ehemalige BVB-Coach hat nun verraten, was er seinen Spielern vor der Partie mit auf den Weg gab.

Eigentlich war die Champions-League-Reise des FC Liverpool in der Saison 2018/19 schon am 1. Mai beendet. Die Reds kassierten im Halbfinal-Hinspiel gegen den von Lionel Messi angeführten FC Barcelona eine 0:3-Niederlage. Mehr als eine Durchhalteparole ("Spielen werden wir schon nochmal") ließ sich selbst der sonst stets optimistische Jürgen Klopp nach dem Schlusspfiff nicht entlocken.

Vor dem Rückspiel in Anfield hatte sich Klopps Einstellung aber längst wieder verändert, der Glaube an die eigene Mannschaft war zurück, wie er Ex-Profi Jamie Carragher in dessen jetzt veröffentlichter Biografie verriet.

"Das großartigste Spiel, an dem ich je teilgenommen habe"

"Der Plan war, dass wir Barcelona von der ersten Sekunde an ins Gesicht springen. Wenn wir so gescheitert wären, dann auf unsere Weise", erklärte der Trainer. "Wir hatten an diesem Abend nichts zu verlieren. Wir wollten, dass sich Barcelona vom Anpfiff an unwohl fühlt. Und das haben wir geschafft."

"Vielleicht", so Klopp, "war das nicht gegen das Barcelona mit Xavi und Iniesta, aber sie waren immer noch gut genug, um die Champions League zu gewinnen und gut genug, um uns zu schlagen. Aber sie waren nicht gut genug, um das Team zu schlagen, das in Anfield an diesem Abend auf sie gewartet hat."

"Bisher war das das großartigste Spiel, an dem ich je teilgenommen habe. Und sicher auch eins der größten Spiele aller Zeiten", blickte Klopp auf den 4:0-Erfolg seiner Mannschaft zurück. "Vieles, was ein großartiges Spiel ausmacht, sind die Erwartungen. In diesem Fall hat niemand geglaubt, dass wir eine Chance haben würden."

Mit dem Triumph über die Katalanen legte der FC Liverpool den Grundstein zum späteren Titelgewinn. Wenige Wochen nach dem Sieg gegen Barca setzten sich die Reds durch einen 2:0-Erfolg gegen Tottenham im Finale Europas Fußball-Krone auf.