Ronaldo meldet sich fit für Portugal-Test

AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND

Ronaldo fit für Testspiel gegen Andorra

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird nach einer überstandenen Knöchelverletzung im Testspiel von Europameister Portugal am Mittwoch in Lissabon gegen Andorra auflaufen können.

Auch für die beiden Nations-League-Spiele am Samstag an gleicher Stätte gegen Weltmeister Frankreich und drei Tage später beim WM-Zweiten Kroatien ist der fünfmalige Weltfußballer einsatzbereit. Das erklärte Portugals Nationalcoach Fernando Santos am Dienstag.

Der 35-jährige Ronaldo war am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel von Juventus Turin bei Lazio Rom (1:1) in der 75. Minute wegen einer Verletzung am Knöchel ausgewechselt worden. Ihm war zuvor (15.) im zweiten Liga-Einsatz nach seiner Corona-Infektion bereits der dritte Treffer gelungen.