Letzte Cup-Achtelfinalisten werden ermittelt

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Amstetten tritt am Samstag zum Nachholspiel an

Der ÖFB-Cup wird am Samstag mit drei Partien fortgesetzt. Bei SV Allerheiligen gegen SKU Amstetten sowie SVG Reichenau-Innsbruck gegen FC Blau-Weiß Linz handelt es sich um Spiele der zweiten Runde, FAC Wien gegen SK Austria Klagenfurt ist bereits eine Achtelfinalbegegnung. Wegen des Terroranschlags in Wien waren diese ursprünglich Anfang November geplanten Matches verschoben worden.

>> Überblick der ÖFB-Cup-Partien

Am Dienstag mit SK Sturm Graz - FC Wacker Innsbruck und am Mittwoch FK Austria Wien - TSV Hartberg sowie First Vienna FC 1894 - SCR Altach folgten weitere Achtelfinali. Erst am 16. Dezember finden FC Red Bull Salzburg - SK Rapid und LASK - ASK Elektra Wien statt. Die beiden weiteren Spiele werden erst nach den Nachtragsspielen der zweiten Runde angesetzt, KSV 1919 und WAC warten auf die Zulosung.

Für die derzeit noch im Cup aktiven unterklassigen Vereine Elektra Wien, Vienna, Allerheiligen und Reichenau-Innsbruck gilt im Lockdown eine Ausnahmeregelung. Sie dürfen laut Verordnung das Training fortführen, so lange sie im Cup vertreten sind.

apa