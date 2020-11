Wegen Corona: DFB-Spiel droht Absage

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Eventuell wird das vorletzte deutsche Länderspiel in diesem Jahr abgesagt

Nach fünf positiven Coronatests bei der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft, darunter ist auch ein Ex-BVB-Profi, ist die Austragung des Nations-League-Duells gegen Deutschland in Leipzig am Samstag (20:45 Uhr) gefährdet.

Am Freitagabend gab der ukrainische Verband bekannt, dass vier Spieler sowie ein Teammanager aufgrund der Ergebnisse der Testung am Vormittag isoliert werden mussten.

Was ist passiert?

Vier Spieler und der Manager der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft sind vor dem Nations-League-Spiel gegen Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des ukrainischen Verbandes handelt es sich bei den Spielern um den ehemaligen Dortmunder Andriy Yarmolenko, Viktor Zyganov, Viktor Kovalenko und Serhiy Sydorchuk sowie den Teammanager Vadym Komardin.

"Wir sind heute zum Training angekommen. Diese vier Spieler blieben im Hotel, sie sind isoliert", sagte Trainer Andriy Shevchenko.

Ist die Austragung des Spiels in Gefahr?

Die Durchführung steht auf der Kippe. Die Entscheidung über eine mögliche Quarantäne des gesamten Teams liegt beim Gesundheitsamt Leipzig. Zudem wird im Tagesverlauf eine weitere Testreihe durchgeführt. Wenn es weitere positive Tests gibt, droht eine Absage.

Was sagt die Europäische Fußball-Union (UEFA)?

Nach den Regularien der UEFA werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (zwölf Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.

Was passiert Im Fall einer Absage?

Das ist offen. Das Spiel könnte theoretisch auf einen späteren Zeitpunkt verlegt oder für die DFB-Auswahl gewertet werden. In den Regularien heißt es, dass die UEFA-Administration befugt sei, das Spiel an einem neuen Termin anzusetzen. Wenn dies allerdings nicht möglich sei, so würde die UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer eine Entscheidung treffen.

In diesem Fall würde der Verband, der dafür verantwortlich ist, dass die Begegnung nicht ausgetragen werden kann, eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Spiel würde somit für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gewertet.

Was würde ein Sieg am Grünen Tisch sportlich bedeuten?

Der Klassenerhalt in der A-Division der Nations League wäre endgültig gesichert. Zudem hätte sich die DFB-Auswahl mit einem Erfolg in Spanien den Gruppensieg gesichert und wäre für das Finalturnier der Nationenliga im Oktober 2021 qualifiziert.

Wie reagiert der DFB?

Abwartend. Löw bereitet sein Team in der Annahme vor, dass das Spiel wie geplant stattfinden wird. Der DFB wartet auf die Entscheidung des Gesundheitsamtes und der UEFA.