Nuri Sahin warnt BVB-Juwel Moukoko

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Weckt beim BVB große Hoffnungen: Youssoufa Moukoko

Am Freitag (20. November) feiert Youssoufa Moukoko seinen 16. Geburtstag. Das Sturmjuwel könnte dann erstmals in den Spieltags-Kader der BVB-Profis berufen werden. Schon jetzt gilt als nahezu sicher, dass der Shootingstar in Kürze den Bundesliga-Rekord von Nuri Sahin knacken wird. Der frühere Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund kann damit gut leben.

"Es macht mich glücklich, dass es einer von uns ist", stellte Sahin im Gespräch mit dem "kicker" klar. Kein Zweifel: Der 32-Jährige, der aktuell in der Türkei bei Antalyaspor unter Vertrag steht, ist immer noch Vollblut-Borusse.

Einst hatte er eine Bestmarke in der Bundesliga aufgestellt. Bei seinem Debüt im Sommer 2005 war Sahin 16 Jahre, elf Monate und einen Tag alt - jünger war vor und auch nach ihm keiner.

Bis jetzt: Anfang 2020 beschloss die DFL nämlich, dass künftig auch Spieler ab ihrem 16. Geburtstag in der höchsten deutschen Spielklasse eingesetzt werden dürfen.

Sahin dazu: "Als die neue Regel kam, war mir schnell klar, dass mein Rekord bald gebrochen wird."

Moukokos Beförderung beim BVB überfällig: "Die U19 ist zu einfach für ihn"

Die Entwicklung von Moukoko beobachtet der Ex-Nationalspieler genau. So blieb Sahin nicht verborgen, wie stark der Teenager in den Juniorenligen performt hat. In der laufenden Saison der A-Junioren-Bundesliga West traf er in drei Partien bereits unglaubliche zehn Mal.

"Youssoufa muss jetzt den nächsten Schritt machen - die U19 ist zu einfach für ihn", stellte Sahin fest. Der gebürtige Lüdenscheider gab dem als Wunderkind gehypten Moukoko einen guten Rat mit auf den Weg.

"Bisher scheint bei ihm nur die Sonne, Regentage hatte er bisher nicht. Aber diese Regentage werden kommen", so Sahin. Wichtig sei dann, "dass man Leute um sich hat, die einen begleiten und einem bewusst machen, dass negative Schlagzeilen dazugehören".