FC Bayern und Polen bangen um angeschlagenen Lewandowski

CYFRASPORT via www.imago-images.de

Am Sonntag unterlag Lewandowski mit Polen gegen Italien

Da werden die Verantwortlichen und Anhänger des FC Bayern aber ganz genau hinschauen: Superstar Robert Lewandowski wird das letzte Länderspiel des Jahres mit der polnischen Nationalmannschaft offenbar nur verletzt verpassen. Am Mittwochabend schließen die Polen das Jahr in der Nations League mit dem Heimspiel gegen die Niederlande ab (20:45 Uhr).

Am letzten Sonntag unterlag Lewandowski mit seiner Auswahl noch gegen Italien mit 0:2. In dieser Partie hatte der Topstar der Polen einen Schlag abbekommen und anschließend über muskuläre Probleme geklagt. Trotzdem hatte er weitergespielt und bis zur 90. Minute auf dem Platz gestanden.

Wie das polnische Portal "Sportowefakty" nun vermeldete, sollen die Beschwerden noch immer nicht abgeklungen sein. Im Gegenteil: Lewandowski droht am Mittwoch gegen die Niederland sogar auszufallen. Sein Einsatz sei "sehr fraglich", schrieb das Blatt.

Sportlich gesehen hat die Partie in der Nations League an Brisanz verloren, da beide Mannschaften nach dem letzten Wochenende nicht mehr aus eigener Kraft an Tabellenführer Italien vorbeiziehen können. Sollten sich die Beschwerden des polnischen Kapitäns und Bayern-Torjägers nicht bessern, könnte Lewandowski auf einen Einsatz gegen die Niederlande verzichten.

Der 32-Jährige muss der extremen Belastung, unter der er in der laufenden Spielzeit steht, damit offenbar ersten Tribut zollen. Das Spiel gegen die Italiener war für Lewandowski bereits das 14. Pflichtspiel in 2020/2021.

Beim FC Bayern hätten die Verantwortlichen um Cheftrainer Hansi Flick nichts dagegen, wenn ihr Offensivstar am Mittwoch geschont würde und sich darauf fokussieren würde, für das kommende Wochenende in der Bundesliga wieder fit zu werden.

Am Samstag geht es gegen Lewandowskis Lieblingsgegner Werder Bremen (ab 15:30 Uhr). Gegen die Grün-Weißen hat Lewandowski in persönlich 21 Duellen 20 Siege gefeiert und dabei 19 Tore geschossen. Gegen keine andere Mannschaft hat er so oft gewonnen.