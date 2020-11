Addo sieht in Favre den perfekten Trainer für Moukoko

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Otto Addo glaubt an den Durchbruch von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko

Am Freitag feiert Borussia Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko seinen 16. Geburtstag - dann ist er für die Profis spielberechtigt. BVB-Talentetrainer Otto Addo ist sich sicher, dass das Sturmjuwel seinen Weg gehen wird und sieht in Lucien Favre den perfekten Trainer für die Entwicklung von Moukoko.

"Lucien hat ein sehr gutes Auge für solche Talente", sagte Addo in einem "Sky"-Interview und ergänzte: "Ich glaube schon, dass er auch gewillt ist, ihm bestimmt eine Chance zu geben. Wir haben uns auch schon öfter über ihn unterhalten - alles andere wird sich dann zeigen."

Allerdings hänge Moukokos Durchbruch bei den Profis von mehreren Faktoren ab. "Es ist jetzt der erste Step, dass er bei den Profis nun mittrainiert. Ich bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird", so Addo, der betonte, dass man keinen Druck auf das Sturmtalent ausüben dürfe: "Klar wird er 16, aber er hat alle Zeit der Welt."

Beim Training mit den Profis wusste Moukoko bislang zu überzeugen. "Ich bin mir sicher, und das sieht man auch schon im Training, wenn er mit noch besseren Spielern zusammenspielt, dass er sich dann noch stärker bemerkbar macht. Wenn er hier mittrainiert, bin ich sehr zufrieden mit seinen Leistungen", lobte Addo seinen Schützling.

Auch Moukokos Charakter überzeugt

Der 45-Jährige ist nicht nur von den Leistungen auf dem Platz sondern auch von Moukokos professioneller Einstellung begeistert: "Es war sehr interessant zu sehen, wie er vom Charakter her tickt und dass er sehr diszipliniert, sehr ehrgeizig und sehr ambitioniert ist." Moukoko sei extrem wissbegierig, arbeite täglich sehr hart, höre gut zu und versuche stets sich zu verbessern.

"Er hat ein großes Talent, sich an ein höheres Tempo schnell anzupassen, adaptiert schnell. Er denkt auch über das Training weiter nach, was er besser machen kann und fragt auch nach", adelte Ex-Profi Addo Moukoko: "Er ist ständig dabei, sich zu verbessern und das sind natürlich super Voraussetzungen, um sich selbst zu verbessern, wenn man sich hinterfragt, besser werden will, wenn man nicht zufrieden ist und das ist das, was er macht."