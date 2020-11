Szoboszlai-Berater äußert sich zu Gerüchten

GEPA pictures/ Christian Ort

Wie viele Duelle mit Rapid wird es für Dominik Szoboszlai noch geben?

Kein Spieler von Red Bull Salzburg wird mit so vielen Topvereinen in Verbindung gebracht wie Dominik Szoboszlai. Der 20-jährige Ungar zählt nach seinen Glanzleistungen für den österreichischen Meister und das Nationalteam Ungarns zu den gefragtesten Nachwuchstalenten der Welt. Eine Handvoll europäischer Topklubs jagt den Offensivmann von Red Bull Salzburg, sein Berater nimmt jetzt allerdings Tempo aus der Sache.

>> Die Vereinsstatistik von Dominik Szoboszlai in der weltfussball-Datenbank

Offensivalrounder Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg kann sich vor Interessenten kaum retten. Der 20-jährige Ungar, der vor allem in der abgelaufenen Meisterrunde mit 17 Scorerpunkten in zehn Bundesligaspielen überzeugte und auch in der aktuellen Spielzeit mit sechs Toren und einem Assist in sieben Ligapartien wieder zu den Topspielern in seinem Team zählt, wird bereits mit zahlreichen Topklubs aus Europa in Verbindung gebracht. Sein entscheidendes Traumtor, das zur EM-Qualifikation Ungarns führte, trug dazu ebenfalls bei.

Zuletzt berichtete die "Sportbild" bereits über ein 20-Millionen Euro-Angebot von RB Leipzig, die schon länger als wahrscheinlichster Abnehmer des ungarischen Toptalents gelten. Ein Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen, doch der Berater des 20-jährigen, Matyas Esterhazy, nimmt jetzt im Gespräch mit dem ungarischen TV-Sender "Digi Sport" Tempo aus den Transfergerüchten: "Es gibt diesen Trend, dass nach einem guten Spiel, das glücklicherweise öfter vorkommt, die verschiedenen Gerüchte stärker werden. Unsere Strategie wird sich jedoch nach ein oder zwei solchen Spielen nicht ändern."

"Kein Geheimnis, dass Dominik aus der österreichischen Liga herauswächst"

Neben den Leipzigern, wurden auch immer wieder Topklubs wie Arsenal, Liverpool oder zuletzt sogar Real Madrid als große Interessenten am Salzburger Überflieger genannt. Wenig verwunderlich, kann er sich neben der Bundesliga, auch international in der Champions League sowie im Nationalteam auf höchstem Niveau präsentieren, wie sein Berater weiter sagt: "Ich denke, die Leute können sehen, dass er sich jede Woche auf diesem Niveau beweist. Sei es in Ligaspielen, in der Champions League oder bei Spielen der Europameisterschafts-Qualifikation."

Dominik #Szoboszlai schießt 🇭🇺 mit einem Traumtor zur EURO 2021! 👏



Unser Shootingstar erzielte im Play-off-Finale gegen Island in der Nachspielzeit den entscheidenen Treffer zum 2:1.



Glückwünsche nach Ungarn! https://t.co/bj8myDiylk — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 12. November 2020

Wann der Zeitpunkt für einen Wechsel erfolgen könnte, darüber will sich Matyas Esterhazy nicht festlegen: "Ob Dominik im Januar oder im Sommer wechseln wird, wird sich zeigen. Das Wichtigste ist, dass er dahin geht, wo wir glauben, dass er gute Chancen hat zu spielen und seine in Salzburg begonnene Entwicklungskurve fortzusetzen."

Da wäre die deutsche Bundesliga wohl der nächste logische Schritt, da unter Julian Nagelsmann in Leipzig auch ein ähnliches Spielsystem wie in Salzburg unter Jesse Marsch praktiziert wird. Allzu lange wird man Dominik Szoboszlai daher nicht mehr in Österreich sehen, wie sein Berater bestätigt: "Natürlich verrate ich kein allzu großes Geheimnis, wenn ich sage, dass Dominik immer mehr aus der österreichischen Liga herauswächst."

Dominik Szoboszlai steht jedenfalls bei Red Bull Salzburg noch bis Sommer 2022 unter Vertrag, seine Ausstiegsklausel soll kolportierte 25 Millionen Euro betragen.

red

Mehr dazu

>> "Marca": Klausel von Szoboszlai "zum Lachen"