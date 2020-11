Hollywood-Stars kaufen Traditionsklub

KEIZO MORI, via www.imago-images.de

Ryan Reynolds investiert in den Fußball

Hollywood in Wales: Die beiden US-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney haben den fünftklassigen Klub Wrexham AFC gekauft. Zum Deal gehört auch eine Dokumentation über den 156 Jahre alten Traditionsverein, dessen Trikot sogar die englische Fußball-Legende Stanley Matthews trug.

Hollywood-Glamour im tristen Wales: US-Filmstar Ryan Reynolds und sein Schauspielerkollege Rob McElhenney haben ihr Herz für den Wrexham AFC entdeckt und den fünftklassigen Amateurklub für umgerechnet knapp 2,8 Millionen Euro gekauft. Und sie wollen mit einer selbst produzierten Doku-Serie die Geschichte des 156 Jahre alten Arbeitervereins würdigen.

Aber warum? Die lange Klubtradition hat angeblich speziell Reynolds, bekannt aus den Blockbustern Green Lantern und Deadpool, beeindruckt und fasziniert. "Wir fühlen uns geehrt und fangen sofort mit der Arbeit an", sagte der 44-Jährige in einem Video, mit dem er sich für die Entscheidung der Mitglieder zugunsten seines Plans bedankte.

1809 von mehr als 2000 Stimmberechtigten votierten für die neuen Besitzer, die erforderliche Zustimmung des nationalen Fußballverbandes gilt als sicher. Wie Reynolds weiter ankündigte, freue er sich schon darauf, "so viele Spiele wie möglich live zu sehen und mit den Fans ein Bier zu trinken".

Damit nicht nur Spieler, Trainer und die 135.000 Einwohner der Industriestadt filmreif rüberkommen, wollen die beiden Investoren auch in die Infrastruktur investieren. So soll der in die Jahre gekommene Racecourse Ground originalgetreu saniert werden. Die 15.500 Zuschauer fassende Kultstätte ist das zweitälteste Stadion der Welt, schon 1807 wurden dort Pferderennen ausgetragen.

Wrexham AFC mit Achtungserfolgen

Der ganz große Fußball allerdings zog am Wrexham AFC stets vorbei. Immerhin ist der Klub mit 23 Titeln walisischer Rekord-Pokalsieger, zweimal qualifizierte man sich sogar für den Europacup. Chronisten notierten 1992 einen Sensationssieg im FA Cup gegen den FC Arsenal.

Vielleicht hat auch die Legende um Stanley Matthews Reynolds und McElhenney vom sonnigen Kalifornien in den eher unwirtlichen Norden von Wales gelockt. Die später von der Queen in den Adelsstand erhobene englische Fußball-Legende war während des Krieges in Wrexham stationiert und stürmte gelegentlich für den AFC.

Für "Sir Stan" war der Klub eher ein Übergangsverein, für Ian Rush der Abschluss einer glanzvollen Laufbahn. Der Topstürmer des FC Liverpool, 1984 mit 32 Treffern Europas erfolgreichster Torschütze des Jahres, besann sich 14 Jahre später seiner walisischen Wurzeln und ließ seine Karriere in Wrexham ausklingen.