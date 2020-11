Gruppensieg! EM-Ticket im Sack! DFB-Junioren dürfen jubeln

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Die U21 des DFB hat Wales bezwungen und sich das EM-Ticket gesichert

Stefan Kuntz klatschte im strömenden Regen mit seinem Torgaranten Lukas Nmecha ab, dann herzte er auch den Rest seiner jungen EM-Fahrer. Der DFB-Trainer und die deutschen U21-Fußballer haben ihr erstes Etappenziel souverän erreicht, die Entwicklung stimmt.

Durch ein 2:1 (2:1) gegen Wales in einem intensiven Spiel in Braunschweig qualifizierte sich die Junioren-Nationalmannschaft am Dienstag als Gruppensieger für die zweigeteilte Endrunde im kommenden Jahr. "Es sind junge Burschen, die noch einiges lernen müssen", sagte Kuntz bei "Pro7Maxx". "Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben jetzt vier Monate, in denen noch viel passieren kann."

Nmecha von RSC Anderlecht (17., Foulelfmeter) und der Mainzer Jonathan Burkardt (26.) trafen für die Kuntz-Auswahl, die schon vor Abpfiff Schützenhilfe erhalten hatte und sich sogar eine Niederlage hätte leisten können. Manuel Wintzheimer traf den Pfosten (80.). Deutschland gewann als Krönung die Gruppe vor Belgien, obwohl beide direkte Duelle verloren gegangen waren. Mark Harris (34.) traf für Wales.

"Wir wissen, dass der Fußball verrückt sein kann", hatte Kuntz vor der Begegnung gesagt und vor Leichtsinn gewarnt. Entsprechend diszipliniert, aber auch vorsichtig begann sein Team. Zwar bekamen die körperlich starken Waliser keinen Stich, die DFB-Elf machte zu Beginn dennoch zu wenig aus ihrer schon da deutlichen Überlegenheit.

Das änderte sich mit der erlösenden Führung. Nmecha verwandelte nach einem Foul an A-Nationalspieler Ridle Baku (VfL Wolfsburg) sicher vom Punkt, für den 21-Jährigen war es das achte Tor im U21-Trikot. Nur vier Minuten später verschoss Nmecha einen weiteren Elfmeter. Weil kurz darauf Burkardt den Ball aus 13 Metern schön ins Eck schlenzte, durfte Kuntz beruhigt auf der Bank Platz nehmen.

Kurz darauf stand der DFB-Trainer aber schon wieder wild gestikulierend an der Linie: Weil Amos Pieper (Arminia Bielefeld) gegen Harris das Nachsehen hatte, nutzten die "jungen Drachen" ihre einzige Chance der ersten Halbzeit zum Anschluss. Das deutsche Team schüttelte sich kurz - und machte dann einfach da weiter, wo es aufgehört hatte.

An der Überlegenheit änderte sich auch nach der Pause nichts. Das DFB-Team machte das Spiel breit, ließ den Ball laufen und war bei den wenigen Kontern der Waliser aufmerksam. Die beste Chance zum 3:1 hatte Salih Özcan vom 1. FC Köln bei einem satten Schuss aus 20 Metern.

Bei der EM in Slowenien und Ungarn werden die Gruppenspiele zwischen dem 24. und 31. März ausgetragen, die K.o.-Runde beginnt am 31. Mai mit dem Viertelfinale. Deutschland nimmt zum fünften Mal in Folge an einer U21-EM teil. 2017 hatte die deutsche Mannschaft unter Kuntz den Titel geholt, 2019 ging das Finale gegen Spanien verloren.