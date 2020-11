Pongracic nächster Coronafall beim VfL Wolfsburg

dpa

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Wolfsburg Marin Pongracic

Wolfsburgs Innenverteidiger Marin Pongracic ist bei der kroatischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 23-Jährige sei am Dienstagabend zurückgekehrt und befinde sich in Wolfsburg in Quarantäne, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Niedersachsen somit auf Pongracic verzichten.

Der Abwehrspieler war im vergangenen Winter nach Wolfsburg gewechselt und für Kroatien zuletzt beim 3:3 in der Türkei und beim 1:2 in Schweden zum Einsatz gekommen.

In Josip Brekalo war in der laufenden Saison schon einmal ein kroatischer Nationalspieler beim VfL positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 22-Jährige hatte nach einer Quarantäne zuletzt in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft wieder gespielt.