Ex-Salzburger Hwang positiv auf Corona getestet

Hwang muss sich in häusliche Quarantäne begeben

Einen Tag nach seinem Blitztor für Südkoreas Nationalmannschaft ist Leipzig-Stürmer Hwang Hee-chan nach seiner Rückkehr nach Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hwang werde sich nun in häusliche Quarantäne begeben und weiter engmaschig getestet, teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Der ehemalige Salzburg-Angreifer hatte beim 2:1-Sieg der Südkoreaner gegen Katar am Dienstag in Maria Enzersdorf bereits nach 16 Sekunden getroffen.

Im Trainingslager der Südkoreaner waren am vergangenen Wochenende mehrere Akteure positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Team durfte das Mannschaftshotel in Wien nur noch zu den Trainingseinheiten verlassen.

Hee-chan #Hwang wurde positiv auf #Corona getestet. Er geht nun direkt in häusliche Quarantäne außerhalb des #RBL-Trainingszentrums und wird in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter engmaschig getestet. pic.twitter.com/vTCPpYtNfu — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 18. November 2020

