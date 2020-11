ÖFB-EM-Gegner Nordmazedonien verpasst NL-Aufstieg

Eibner-Pressefoto /EXPA/Angerer via www.imago-imag

Nordmazedonien verpasst den Aufstieg in die Nations League B

Österreichs EM-Gruppengegner Nordmazedonien bleibt in der Nations-League in der Liga C. Das Duell um Platz eins mit Armenien ging für die Nordmazedonier am Mittwoch mit 0:1 (0:0) verloren. Hovhannes Hambardzumyan (55.) traf entscheidend. Die Armenier überholten den Kontrahenten damit noch im letzten Gruppenspiel und schafften den Sprung in die zweithöchste Liga.

Gespielt wurde auf Zypern in Nikosia, da Armenien aufgrund des Konflikts in Berg-Karabach keine Heimspiele bestreiten darf. Bei Nordmazedonien fehlten zahlreiche Stammspieler. Goran Pandev, Ezgjan Alioski, Arijan Ademi, Enis Bardhi und Eljif Elmas standen wegen Verletzungen oder Absagen nicht zur Verfügung.

apa