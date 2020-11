Torwartfrage beim FC Schalke 04 entschieden

TEAM2 via www.imago-images.de

Ralf Fährmann (r.) und Frederik Rönnow: Wer ist künftig die Nummer eins des FC Schalke 04?

Am Samstag trifft der FC Schalke 04 vor heimischer Kulisse auf den VfL Wolfsburg. Chef-Coach Manuel Baum hat sich im Vorfeld den Fragen der Presse gestellt. Unter anderem hat sich der S04-Trainer zur Frage nach der Nummer eins im Knappen-Tor geäußert.

"Ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Es ist nur so, dass Frederik Rönnow mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Ich möchte das mit den beiden Torhütern als erstes besprechen, bevor es dann in die Öffentlichkeit kommt", erklärte Baum, dass er einen Entschluss gefällt habe, diesen aber noch nicht verkünden könne.

Grundlegend für die Ernennung der künftigen Nummer eins seien "viele Faktoren" gewesen, so Baum. Die Leistung auf dem Platz habe er ebenso berücksichtigt, wie die Leistung im Training und die Rolle in der Mannschaft. Zudem sei es natürlich wichtig, dass der unterlegene Part eine Perspektive aufgezeigt bekomme und trotzdem eine "wichtige Rolle" einnehme, so Baum.

Es müsse dennoch "jedem in der Mannschaft bewusst sein, dass es nicht um Einzelschicksale geht, sondern einzig und allein darum, dass wir Schalke wieder auf den Weg bringen", schloss Baum die Diskussion.

Ralf Fährmann war als Stammkeeper in die Saison gestartet, kassierte jedoch viele Gegentore und verletzte sich zu allem Überfluss am 3. Spieltag. In der Folge zeiget Vertreter Rönnow starke Leistungen.

Beim Vorhaben, den FC Schalke 04 nach 23 sieglosen Liga-Partien wieder auf Kurs zu bringen, könnte auch der zuletzt verletzte Suat Serdar helfen.

"Suat macht einen richtig guten Eindruck und konnte die ganze Woche 100 Prozent bei allen Trainingseinheiten mitgemacht. Ob er eine Option für die Startelf ist, wird sich noch zeigen", führte Baum aus.

Dass der Nationalspieler über herausragende Fähigkeiten verfügt, stellte Baum ebenfalls heraus: "Man merkt schon, dass Suat ein außergewöhnlicher Spieler ist. Manchmal hat man das Gefühl, er holt sich hinten den Ball und dann taucht sein Zwillingsbruder im Sechzehner auf und versenkt das Ding. So schnell ist er."

