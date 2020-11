Ex-Austrianer Spieler des Monats in Griechenland

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

James Jeggo genießt in Griechenland nicht nur die Sonne

Für Sturm Graz und die Austria brachte es James Jeggo in vier Jahren auf 107 Bundesliga-Einsätze, so richtig geht dem Australier der Knopf aber seit seinem Wechsel nach Griechenland auf. Mit seinem neuen Klub Aris Saloniki rockt der 28-Jährige die Liga, liegt auf Tabellenplatz zwei und wurde für seine Leistungen nun auch als Spieler des Monats ausgezeichnet.

Bei Sturm Graz mauserte sich James Jeggo zu einer fixen Größe im Mittelfeld und wechselte nach zweieinhalb Jahren und 73 Pflichtspielen zur Wiener Austria. Dort konnte der Australier, auch aufgrund von Verletzungen, nie wirklich an seine Leistungen in Graz anschließen. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel in die griechische Liga zu Aris Saloniki und wie sich nun zeigt, war das genau die richtige Entscheidung.

Stammspieler in Griechenland

Mit seinem neuen Klub rockt er zurzeit die Liga, liegt ex aequo mit Rekordmeister Olympiakos Piräus nach sechs Spieltagen auf Tabellenplatz zwei und musste zudem noch keine Niederlage mit seinem neuen Verein hinnehmen. Jeggo selbst ist als Sechser im Mittelfeld der Griechen gesetzt, stand in fünf von sechs Ligaspielen in der Startelf und musste nur einmal wegen einer Gelbsperre zusehen. Für seine guten Leistungen wurde er nun als Spieler des Monats in Griechenland ausgezeichnet.

Einige Austria-Fans werden sich da wohl ungläubig die Augen reiben, doch für James Jeggo läuft es in Griechenland aktuell wunderbar. Sogar noch besser als für die ehemaligen Rapid-Spieler Stefan Schwab und Thomas Murg, die mit ihrem Klub PAOK Saloniki nur einen Punkt hinter dem Stadtrivalen auf Platz drei liegen, aber schon ein Spiel mehr am Konto haben.

red