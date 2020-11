Bouna Sarr zieht Rückkehr nach Frankreich in Betracht

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bouna Sarr wechselte im Sommer 2020 zum FC Bayern

Anfang Oktober 2020 präsentierte der FC Bayern seinen Fans mit Bouna Sarr einen Neuzugang, den zuvor nicht viele Experten als Option für den vakanten Posten des Backups auf der Rechtsverteidigerposition auf dem Zettel hatten. Dass die Münchner in dem 28-jährigen Franzosen eine echte Alternative sehen, zeigen alleine schon Sarrs sechs Pflichtspieleinsätze. Der Verteidiger zieht aber bereits jetzt in Betracht, noch einmal für einen anderen Klub zu spielen.

"Natürlich! Warum nicht? Es ist ein Verein, in dem ich mich gut gefühlt habe. Dort habe ich den entscheidenden Schritt gemacht. Die Fans sind zwar nicht immer unbedingt nachsichtig sind, aber sie lieben diesen Verein. Sie fehlen mir ... Alles kann passieren. Ich bin 28 Jahre alt und habe noch viele Jahre vor mir. Wir werden sehen", entgegnete Sarr auf Nachfrage des französischen TV-Senders "téléfoot", ob er sich eine Rückkehr zu Olympique Marseille vorstellen könne.

Sarr kickte bereits in der Jugend für Olympique Lyon, wechselte dann 2009 zum FC Metz, wo er den Sprung ins Profi-Geschäft schaffte. 2015 zog es ihn dann zu Olympique Marseille. Für die Südfranzosen bestritt der gebürtiger Lyoner bis zu seinem Transfer zum deutschen Rekordmeister 181 Pflichtspiele.

Sarrs Antwort legt allerdings keineswegs nahe, dass er in naher Zukunft zu seinem Ex-Klub zurückkehren will. Beim FC Bayern steht er noch bis 2024 unter Vertrag, wenn dieser ausläuft wäre er 32, eine Comeback in Marseille durchaus noch möglich.

Zuvor dürfte der Abwehrspieler jedoch noch einiges mit dem FC Bayern vorhaben. Dass der Wechsel zu einem der besten Teams der Welt ihn stärker als bislang in den Fokus rückt, dürfte er bereits deutlich gespürt haben. Unlängst berief Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps Sarr erstmals in den Länderspiel-Kader. Gerüchte, ein Veto des FC Bayern habe seine Anreise im letzten Moment verhindert, dementierte Sarr allerdings deutlich.

"Es ist ganz einfach", erklärte Sarr. "Ich wurde letzten Montag kontaktiert, um nominiert zu werden. Sie haben zuerst mich und dann den Klub kontaktiert. Aber nach unserem Spiel gegen Dortmund habe ich mich verletzt. Ich hatte eine Oberschenkelverletzung und war in Behandlung."

Die medizinische Abteilung des FC Bayern und des französischen Nationalteams hätten sich dann beraten und entschieden, dass es besser für Sarr wäre, sich die Zeit zur Genesung zu nehmen. Ein Einsatz sei als "gefährlich" eingeschätzt worden.