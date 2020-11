Medien: Blutige Nase im Arsenal-Training

Peter Powell/NMC Pool via www.imago-images.de

Hatten angeblich eine heftige Auseinandersetzung: David Luiz und Dani Ceballos vom FC Arsenal

Beim englischen Fußball-Klub FC Arsenal hängt offenbar der Haussegen schief. Während der Länderspielpause ist es einem Medienbericht zufolge zu einem Streit zwischen David Luiz und Mitspieler Dani Ceballos gekommen, bei dem der Spanier eine blutige Nase davontrug. Dieser reagierte wenig später via Twitter, widersprach jedoch der Meldung.

"Falsch", schrieb Ceballos am Donnerstagabend zu einem Tweet von Sportreporter David Ornstein von "The Athletic", der erst kurz zuvor abgeschickt wurde. Im angefügten Bericht hatte das Sportportal exklusiv vermeldet, dass Ceballos am vergangenen Freitag während einer Trainingseinheit von Mannschaftskollege David Luiz ins Gesicht geschlagen wurde.

Der Schlag soll derart heftig gewesen sein, dass Ceballos kurzerhand das Gleichgewicht verlor. Nachdem der 24-Jährige wieder zu Füßen kam, waren bereits die Teamkollegen zur Stelle, um zwischen die beiden Streithähne zu treten und die Situation zu beruhigen.

Ursache laut "The Athletic" für den Ausraster von David Luiz war offenbar, dass Ceballos den Brasilianer in einem Zweikampf hart angegangen hatte.

Beide Spieler seien letztlich von Teammanager Mikel Arteta nach Hause geschickt worden sein, während der Rest der Gunners-Mannschaft zunächst das Training fortsetzte. Arteta gab den Profis letztlich drei Tage frei, angeblich auch, um die Gemüter über das Wochenende zu beruhigen.

Luiz und Ceballos sollen sich nach ihrer Rückkehr ins Trainingsgelände der Londoner bei den Kollegen für den Vorfall entschuldigt haben. Dem Bericht zufolge habe Arteta der Mannschaft die Entscheidung überlassen, ob das Duo sanktioniert wird.

Der Bericht über den vermeintlichen Streit zwischen den beiden Spielern ist nur der Höhepunkt einer turbulenten Länderspielpause für den Hauptstadtklub. So wurden die Arsenal-Profis Mohamed Elneny und Sead Kolasinac positiv auf COVID-19 getestet.

Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang machte ebenfalls eine unschöne Erfahrung: Der Gabuner musste mit seinen Nationalmannschaftskollegen in einer Flughafenhalle übernachten, da der Mannschaft aufgrund von verspäteten Corona-Testergebnissen die Einreise nach Gambia verwehrt wurde.