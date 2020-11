Streit zwischen Ehefrauen von Vardy und Rooney vor Gericht

imago sportfotodienst

Rooney gegen Vardy vor Gericht

Rebekah Vardy gegen Coleen Rooney - der Zank der Ehefrauen zweier englischer Fußballgrößen ist am Donnerstag vor Gericht gelandet.

Rooney hatte Vardy öffentlich unterstellt, Informationen aus ihrem privaten Instagram-Account an das Boulevardblatt "The Sun" weitergereicht zu haben. Vardy bestreitet dies und leitete rechtliche Schritte wegen Verleumdung ein.

Vardy, verheiratet mit Ex-Nationalspieler Jamie Vardy von Leicester City und bekannt als Model sowie aus Reality-Shows, sei in einem "ungerechtfertigten, diffamierenden Angriff" vor Millionen Menschen als "Bösewicht" dargestellt worden, sagte Vardys Anwalt Hugh Tomlinson.

Rooney, Frau an der Seite von Englands Rekordtorschütze Wayne Rooney, steht jedoch zu ihren Vorwürfen. Frau Vardy habe eine "sehr enge Beziehung" zur "Sun" gehabt, teilte Rooneys Verteidiger unter anderem mit.

Vardy und Rooney zählen zu den bekanntesten Frauen englischer Fußballprofis, die auf der Insel "WAGS" (wives and girlfriends) genannt werden. Ihr Streit, in dem Rooney per Instagram vermeintliche Beweise vorlegte, wird in England auch "WAGatha Christie" genannt. Viele Briten finden die Schlammschlacht ziemlich spannend.

Der Richter kündigte eine Entscheidung für Freitag an. Vardys Anwalt bat um eine Vertagung bis Februar, um eine Mediation zu ermöglichen.