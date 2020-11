Sahin schwärmt von "BVB-Waffe" Moukoko

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Nuri Sahin spielte selbst beim BVB

BVB-Legende Nuri Sahin ist überzeugt, dass Youngster Youssoufa Moukoko das Spiel von Borussia Dortmund bereichern kann.

"Moukoko ist eine ganz neue Waffe. Mit ihm kommt eine weitere Komponente zum Spiel von Borussia hinzu. Die Art, wie er Fußball spielt, hat der BVB nicht im Kader. Die Jungs spielen zweifelsohne toll, aber er bringt nochmal etwas Anderes rein", sagte Sahin in einem Exklusiv-Interview mit "Sky".

Dass der gerade erst 16 Jahre alte Moukoko Sahin schon bald als jüngsten Debütanten der Bundesliga ablösen könnte, ist für den früheren BVB-Profi nicht ungewöhnlich.

"Der Fußball entwickelt sich mittlerweile unglaublich schnell und deswegen muss man da up to date sein. Wenn man nach Europa guckt und die Top-Ligen durchgeht, ist es da durchgehend so, dass in den letzten Jahren immer wieder junge Spieler rausgekommen sind, die auch eine gute Rolle gespielt haben." Wolle die Bundesliga mithalten, dann müssten die Spieler "schon relativ früh eingesetzt werden".