Verlängerung perfekt: BVB bindet Reyna langfristig

Revierfoto via www.imago-images.de

Giovanni Reyna hat seinen Vertrag beim BVB verlängert

Kein anderer Offensivspieler bringt es in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bei Borussia Dortmund bisher auf so viel Spielzeit wie Giovanni Reyna. Das Top-Talent hat sich seinen Stammplatz erkämpft - und ist nun auch langfristig an den BVB gebunden.

Wie die Westfalen am Freitag offiziell mitteilten, hat Reyna seinen Vertrag beim Revierklub vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier ist bis 2025 datiert.

"Gio hat in den vergangenen Monaten eine fast unglaubliche Entwicklung genommen. Er wird definitiv ein wichtiger Bestandteil der sportlichen Zukunft von Borussia Dortmund sein. Ich freue mich persönlich sehr, dass er sich aus voller Überzeugung dazu entschieden hat, so langfristig beim BVB zu verlängern", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Reyna ergänzte: "Der BVB ist ein großer Klub, der um Titel mitspielen kann und in allen wichtigen Wettbewerben vertreten ist. Vor allem junge Spieler haben die Chance, sich hier weiterzuentwickeln. Ich habe in Dortmund schon viel gelernt und will auch in der Zukunft noch viel lernen. Ich freue mich darauf, langfristig beim BVB zu sein."

Klar ist, dass sich Reyna über eine satte Gehaltserhöhung freuen kann. Dem Vernehmen nach verdient er künftig rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr - ein mehr als ordentliches Salär für einen gerade Volljährigen.

BVB: Gio Reyna macht Reus und Co. Druck

Kürzlich hatte auch Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung, noch einmal die Wichtigkeit des US-Boys hervorgehoben.

Reyna sei "ein richtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt. Er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er", sagte Ex-BVB-Kapitän im "kicker".

Folgerichtig verdrängte Reyna in den letzten Wochen regelmäßig gestandene BVB-Stars wie Marco Reus, Julian Brandt oder Thorgan Hazard aus der Startelf.

Trainer Lucien Favre erhofft sich in den kommenden Monaten sogar noch mehr von seinem Schützling, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits fünf direkte Torbeteiligungen gesammelt hat.