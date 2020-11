2. Liga: Lafnitz feiert dritten Sieg in Folge

GEPA pictures/ Michael Meindl

Lafnitz bleibt in der Pole Position im Kampf um das Aufstiegsticket

Die Spitzengruppe in der 2. Liga bleibt weiter eng zusammen. Hinter Tabellenführer Liefering behauptet der SV Lafnitz seine Position.

Der SV Lafnitz bleibt im Kampf um den Aufstiegsplatz in der 2. Liga in der Pole Position. Die Steirer setzten sich am Freitagabend im Spiel der zehnten Runde gegen Vorwärts Steyr verdient mit 3:0 (2:0) durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und hielten damit den Drei-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz. Einen Zähler vor Lafnitz liegt weiter der nicht aufstiegsberechtigte Spitzenreiter FC Liefering, der beim Heim-6:1 in Grödig gegen Kapfenberg keine Mühe hatte. Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck tennten sich im Abendspiel 1:1.

Lafnitz legte schon früh den Grundstein für den Sieg. Mit Philipp Siegl stellte ausgerechnet ein Innenverteidiger mit einem Doppelpack (17., 22.) seine Goalgetterqualitäten unter Beweis. Besonders sehenswert war der Abschluss des 26-Jährigen aus mehr als 20 Metern ins Kreuzeck zum 1:0. Mit vier Saisontreffern ist Siegl der Toptorschütze des Tabellenzweiten. Auch das 3:0 lag noch in der Luft, bei einem Jovičić-Kopfball rettete die Latte (36.). Nach dem Seitenwechsel fiel der dritte Treffer noch, Joker Martin Krienzer musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken (79.).

Blau-Weiß Linz besiegt Horn

Lafnitz hat damit fünf der jüngsten sechs Ligaspiele für sich entscheiden können. Steyr ging erstmals unter Neo-Trainer Andreas Milot als Verlierer vom Platz, ist in dieser Zeit nach zuvor vier Remis en suite aber auch sieglos. Mit Blau-Weiß Linz konnte ein anderer Oberösterreich-Klub jubeln. Der SV Horn wurde dank einer starken ersten Hälfte mit 3:2 besiegt, Lafnitz ist damit weiter nur drei Punkte entfernt. Herausragend war einmal mehr Fabian Schubert, der zweimal (21., 36./Elfmeter) selbst traf und das zweite Tor von Philipp Pomer (25.) vorbereitete. Schubert hält nun bei 19 Saisontoren in 12 Pflichtspielen. Horns deutliche Steigerung nach der Pause war zu wenig für einen Punktgewinn.

Liefering verteidigte Rang eins dank Treffern von Benjamin Šeško (2.), Dominik Oroz (22., 70.), Maurits Kjaergaard (44.), Luka Reischl (89.) und Csaba Bukta (90.). Einen Heimsieg gab es auch für Austria Lustenau. Die Vorarlberger besiegten den FAC mit 2:1. In der Fremde erfolgreich waren hingegen die Young Violets. Die zweite Mannschaft der Wiener Austria feierte mit einem in der Nachspielzeit sichergestellten 2:1-Erfolg in Amstetten den ersten Saisonsieg und gaben die rote Laterne zumindest bis Sonntag an die Rapid Amateure ab.

Im Abendspiel trennten sich Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck im Duell der Verfolger 1:1. Ronivaldo brachte die Gäste aus Tirol in der 53. Minute in Führung, der eingewechselte Benjamin Hadžić sorgte in der 72. für den Ausgleich.

apa