Zieht es Balotelli nach Brasilien?

Spielt Mario Balotelli bald in Brasilien?

Der brasilianische Fußball-Erstligist CR Vasco da Gama hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Italiens einstigem EM-Held Mario Balotelli.

"Ich würde ihn nicht nur gern als Fußballer, sondern auch als Testimonial im Kampf gegen Rassismus unter Vertrag nehmen. Ich denke, mit Balotelli könnten gute Synergien entstehen", sagte Klub-Präsident Leven Siano.

Balotelli, für den sich in der Vergangenheit auch der brasilianische Traditionsklub Flamengo aus Rio de Janeiro interessiert hatte, sei ein Traumspieler für viele Vereine. Allerdings habe Brasilien eine Regel erlassen, die Ausländern in den nächsten 30 Tagen die Einreise ins Land verbiete. Dies könnte die Verhandlungen erschweren, gab Siano zu.

Der vereinslose ehemalige italienische Nationalspieler Balotelli hält sich beim Viertligisten Franciacorta FC fit. Viermal pro Woche fährt "Super Mario" zum Stadion des Serie-D-Klubs, das eine halbe Stunde von seiner Wohnung in Brescia entfernt liegt.

Balotelli war in der abgelaufenen Saison mit Brescia Calcio in die Serie B abgestiegen, seitdem ist er vertragslos. Zuvor hatte der Routinier unter anderem für Inter und AC Mailand, Manchester City sowie den FC Liverpool gespielt. In seiner Heimatstadt Brescia kam er in 19 Einsätzen auf fünf Tore.