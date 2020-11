Zwei ÖFB-Teamverteidiger in "kicker"-Elf des Tages

APA (dpa)

Friedl, hier im Kopfballduell mit Bayerns Benjamin Pavard

Marco Friedl und Aleksandar Dragović sind vom deutschen Fachmagazin "kicker" erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden. Die beiden österreichischen Verteidiger wurden für ihre Leistungen am Wochenende in der Bundesliga jeweils mit der Note 2 bewertet.

Dragović war in der 50. Minute eingewechselt worden und hat Bayer Leverkusen mit seinem Tor in der 89. Minute zu einem 2:1-Sieg in Bielefeld geschossen. Nach seinem ersten Bundesliga-Tor seit fast zwei Jahren wurde er zum Spieler des Spiels gekürt. "In einer für sein Team schwierigen Phase musste Aleksandar Dragović sofort funktionieren. Hinten solide, wenn auch kaum gefordert, erzielte er den späten Siegestreffer", schrieb der kicker.

Friedl hat mit Werder Bremen überraschend ein 1:1 bei Tabellenführer Bayern München geholt. In dieser Partie erhielt nur Bayern-Torhüter Manuel Neuer (1,5) eine bessere Note.

