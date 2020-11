Rapids Petrovič fällt für unbestimmte Zeit aus

GEPA pictures/ Philipp Brem

Dejan Petrovič muss für unbestimmte Zeit pausieren

Rapid Wiens Mittelfeldspieler Dejan Petrovič leidet am Pfeifferschen Drüsenfieber und wird der Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer für unbestimmte Zeit fehlen.

Nächste Hiobsbotschaft im zentralen Mittelfeld des SK Rapid: Neben dem am Knöchel verletzten Kapitän Dejan Ljubičić (Bänderriss) wird auch Dejan Petrovič längere Zeit ausfallen. Der 22-jährige Slowene leidet am Pfeifferschen Drüsenfieber.

Wie lange Petrovič weg vom Fenster sein wird, sei laut Klubangaben unklar: "Eine genaue Prognose über die Ausfalldauer ist bei dieser Krankheit leider nicht möglich", hieß es in einer Aussendung am Montagnachmitag.

Dejan #Petrovic fällt krankheitsbedingt vorerst für die kommenden Spiele aus. Wir wünschen unserer Nummer 16 eine gute und vor allem schnelle Genesung! #SCR2020https://t.co/x0FnJvu5A1 — SK Rapid (@skrapid) 23. November 2020

Petrovič ist in der aktuellen Saison neunmal zum Einsatz gekommen. Seine bisher letzte Partie bestritt der defensive Mittelfeldspieler am 5. November, beim 4:3-Heimsieg gegen Dundalk in der Europa League.

Für die defensive Position in der Zentralen stehen Trainer Dietmar Kühbauer damit noch Marcel Ritzmaier, Srđan Grahovac und der 20-jährige Lion Schuster von Rapid II zur Verfügung.

red