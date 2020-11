Die Austria auf der Suche nach Konstanz

GEPA pictures/ Christian Walgram

Peter Stöger hat bei der Austria noch viel Arbeit vor sich

Nach acht Spieltagen liegt die Austria mit neun Punkten auf dem achten Tabellenplatz und somit knapp außerhalb der Meistergruppe. Seit vier Ligaspielen ist man nun schon ohne Sieg, gegen Altach und St. Pölten reichet es zuletzt nur zu zwei Remis. Jetzt steht das ÖFB Cup-Achtelfinale gegen den TSV Hartberg an und an die Steirer hat man nicht so die guten Erinnerungen.

Die Austria schleppt sich momentan durch die noch junge Bundesliga-Saison und hängt mit neun Punkten aus den ersten acht Spielen auf dem achten Tabellenplatz im Mittelfeld fest. Nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg und zwei Remis gegen St. Pölten und den SCR Altach, heißt es wieder demütig sein in Wien-Favoriten. Gerade über 90 Minuten gesehen, tut sich die Austria schwer eine gute Leistung über die volle Spieldistanz abzurufen.

Das sieht auch Coach Peter Stöger so, wie er im Gespräch mit "Viola TV" darlegt: "Die Mannschaft ist enttäuscht, aber willig. Wir bekommen es im Moment noch nicht hin, über 90 Minuten eine konstant gute Leistung abzuliefern. Das Schwierigste ist, sein Potenzial über einen langen Zeitraum abzurufen. Die Fußstapfen, in die ein Spieler bei der Austria treten muss, sind groß. Ich habe schon Verständnis dafür, wenn die Leistungen bei dem einen oder anderen Spieler etwas schwankend sind."

Hartberg wartet im Cup

Im ÖFB Cup-Achtelfinale hat man nun die Möglichkeit, wieder positive Nachrichten zu vermelden. Dort wartet aber mit dem TSV Hartberg ein Gegner, an den man in Wien-Favoriten nicht die besten Erinnerungen hat. Scheiterte man gegen die Truppe von Markus Schopp schon im abgelaufenen Europacup-Playoff, gab es auch in der neuen Bundesliga-Saison eine 1:2-Niederlage gegen die Steirer.

Für Peter Stöger war auch dieses Spiel sinnbildlich für das aktuelle Auftreten seines Teams: "Es war ein ähnliches Spiel wie jetzt am Sonntag gegen St. Pölten – wir sind in Hartberg nicht ins Spiel gekommen, haben abwartend und zögerlich agiert. Später hatten wir etliche Chancen, das Spiel zu drehen."

Der Coach der "Veilchen" gibt sich aber optimistisch, dass es diesmal besser klappt: "Wenn wir mit und ohne Ball aktiv sind, werden wir gegen Hartberg gute Möglichkeiten vorfinden."

Grünwald: "Die letzten drei Spiele waren enttäuschend"

Auch Kapitän Alexander Grünwald stimmt seinem Trainer zu und meint, dass die letzten Spiele nicht nach Wunsch verlaufen sind: "Die letzten drei Spiele waren enttäuschend – wir wollten mehr Punkte holen. Ehrlicherweise haben wir uns nach dem Saisonstart mehr erhofft. Wir haben in jedem Spiel Phasen, die gut sind und Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Das Ziel ist, dass wir in den guten Phasen konstanter werden - das ist die Arbeit, die auf uns wartet. Der Cup ist ein großes Ziel für mich persönlich und für die ganze Mannschaft – deshalb werden wir alles daran setzen, dass wir unser Potenzial am Mittwoch gegen Hartberg voll abrufen."

Verzichten muss die Austria bei ihrer Mission, ins Cup-Viertelfinale einzusteigen, weiterhin auf Abwehrchef Michael Madl, Mittelfeldspieler Vesel Demaku und Goalgetter Christoph Monschein. Die beiden Verletzungsrückkehrer Dominik Fitz und Alon Turgeman hingegen könnten bald wieder ein Thema für die Startelf sein.

