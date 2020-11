Diego Maradona ist tot

Demian Alday Estevez via www.imago-images.de

Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren verstorben

Trauer um Argentiniens Fußball-Ikone: Diego Maradona ist am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag verstorben.

Entsprechende Medienberichte bestätigten der argentinische Verband AFA sowie Maradonas Sprecher Sebastián Sanchi.

Maradona war am 3. November in einer Privatklinik in Buenos Aires wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert worden. Einen Tag zuvor war Maradona in ein Krankenhaus in La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte - und um ihn medikamentös besser einzustellen, da er seit langem Antidepressiva einnimmt.

Bei einem Scan wurde das Gerinnsel entdeckt. Maradona wurde daraufhin in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) 25. November 2020

Acht Tage später durfte er das Krankenhaus verlassen. Sein Leibarzt Leopoldo Luque nannte die Entwicklung seines Zustandes zu diesem Zeitpunkt "zufriedenstellend".

Maradona war am 30. Oktober 60 geworden. Seine Krankenakte war lang: Er erlitt mindestens zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Zudem war Maradona mehrfach wegen seiner Drogensucht in Behandlung.

