Maradonas Leichnam im Palast eingetroffen

Antonio Balasco / IPA via www.imago-images.de

Diego Maradona wird am Donnerstag beerdigt

Der Sarg mit dem Leichnam der Fußball-Ikone Diego Maradona ist in der Nacht zu Donnerstag im argentinischen Präsidentenpalast eingetroffen.

Wie die Nachrichtenagentur "AFP" berichtete, standen bereits Hunderte Menschen vor der Casa Rosada Schlange, als der Sarg das Gebäude in einem Krankenwagen unter großen Sicherheitsvorkehrungen erreichte. Die Polizei musste vereinzelt eingreifen. Maradona war am Mittwoch im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Der Sarg war mit der argentinischen Flagge und einem Trikot mit Maradonas Nummer 10 bedeckt. Die Totenwache für die breite Öffentlichkeit begann am Donnerstagmorgen um 6.00 Uhr (Ortszeit). Die Regierung hatte zuvor bereits erklärt, Maradona werde ein Staatsbegräbnis erhalten.

Beerdigung am Donnerstag

Maradona wird noch am Donnerstag vor den Toren der Hauptstadt Buenos Aires beerdigt. Er findet seine letzte Ruhe auf dem Friedhof Jardin de Paz, wo auch seine Eltern zu Grabe getragen wurden. Das bestätigte Maradonas Sprecher Sebastian Sanchi.

Bereits kurz vor Mitternacht waren Maradonas Ex-Frau Claudia Villafane und seine Töchter Dalma und Gianinna in den Präsidentenpalast gekommen. Es folgten Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fußballverbandes (AFA), sowie eine Reihe von aktuellen und ehemaligen Spielern, darunter Maradonas Mannschaftskameraden aus dem siegreichen argentinischen Team der WM 1986.

Zehntausende Menschen verbrachten die Nacht auf der Plaza de Mayo gegenüber des Palastes.