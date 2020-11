Löw-Kehrtwende: Kehren Müller, Boateng und Hummels zurück?

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Wie geht es für Joachim Löw weiter?

Die 0:6-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien in der Nations League wirkt weiterhin nach. Ein Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw ist angeblich immer noch möglich, eine Rückkehr der einst aussortierten Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng aber offenbar ebenso.

Wie die "Bild" spekuliert, ist nach den jüngsten Ereignissen immer noch keine Entscheidung über die Zukunft von Löw gefallen. Weiterhin lägen beide Varianten auf dem Tisch: eine Fortsetzung der Zusammenarbeit oder aber eine Trennung vom 60-Jährigen.

Sobald die Analyse der Geschehnisse bei der Verbandsspitze vorgetragen wurde, werden Präsident Fritz Keller und Co. eine Entscheidung treffen, heißt es.

Kehren Hummels, Boateng und Müller zurück?

Sollte Löw weitermachen, könnte sich das Gesicht der Nationalmannschaft noch vor der Europameisterschaft im kommenden Sommer gravierend verändern.

So will "Bild" von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass Löw einer Rückkehr des aussortierten Trios Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels neuerdings wieder offen gegenüber stehen soll.

Eine Rückkehr der einstigen Leistungsträger hatte der Bundestrainer ohnehin nie kategorisch ausgeschlossen. Allerdings, so schränkte Löw stets ein, wolle er nur auf die ehemaligen Nationalspieler zurückgreifen, sollten sich Leistungsträger aus dem aktuellen Aufgebot verletzen und die Europameisterschaft verpassen.

Die Entscheidungshoheit liegt in diesem Fall beim Bundestrainer allein, wie DFB-Vize Peter Peters dem "RND" jüngst noch einmal ausdrücklich bestätigte: "Diese sportlichen Einschätzungen und Bewertungen sind die Urkompetenz des Bundestrainers. So etwas zu entscheiden, ist ihre Kompetenz. Und damit liegt es auch in den richtigen Händen."

Löw hatte den Job des Bundestrainers nach der WM 2006 von Jürgen Klinsmann übernommen.