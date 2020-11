Tolisso zurück im Training - Neuzugang droht Ausfall

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Corentin Tolisso (r.) steht dem FC Bayern wohl wieder zur Verfügung

Der FC Bayern muss im zentralen Mittelfeld bis mindestens zum Jahresende auf Joshua Kimmich verzichten. Dafür hat Trainer Hansi Flick bald wieder eine Option mehr auf dieser Position.

Corentin Tolisso ist am Donnerstag in das Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt. Zuletzt laborierte der 26-Jährige an muskulären Problemen.

Aufgrund dessen verpasste der Franzose die beiden Pflichtspiele gegen Werder Bremen und RB Salzburg. Ob Tolisso gegen den VfB Stuttgart wieder auflaufen kann, ist noch unklar. Marc Roca und Javi Martínez sind Alternativen für den Weltmeister von 2018.

Weiterhin verzichten muss der FC Bayern wohl auf Bouna Sarr. Der Rechtsverteidiger trainiert aufgrund Oberschenkel-Beschwerden aktuell nur individuell. Alphonso Davies fehlt mit einem Bänderriss am Sprunggelenk.

Lucas Hernández könnte gegen den VfB Stuttgart in die Startelf zurückkehren. Eine weitere Option für die Viererkette ist Nachwuchshoffnung Chris Richards. Der 20-Jährige rückte jüngst gegen RB Salzburg in die Abwehr.