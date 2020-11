Zagadou spricht über Konkurrenzkampf mit Akanji und Co.

Noah Wedel/Kirchner-Media via www.imago-images.de

BVB-Profi Dan-Axel Zagadou arbeitet an seiner Rückkehr

Dan-Axel Zagadou fehlte Borussia Dortmund die vergangenen vier Monate aufgrund eines Außenbandrisses. Nun hat der BVB-Profi sein Comeback angekündigt.

"Es geht mir gut, mental bin ich fit, auch körperlich habe ich mich gut von der Verletzung erholt und trainiere wieder mit der Mannschaft. Ich denke, dass ich der Mannschaft schon bald wieder helfen kann", sagte der 21-Jährige den "Ruhr Nachrichten".

An einer Rückkehr habe er nie gezweifelt, so Zagadou: "Ich lebe professionell, ich ernähre mich gesund, aber Verletzungen können jederzeit passieren und gehören zum Profigeschäft leider dazu."

2017 war der Innenverteidiger von Paris Saint-Germain zum BVB gewechselt. Für die Schwarz-Gelben absolvierte der Franzose bislang 60 Pflichtspiele. Dabei agierte Zagadou sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette. Mit der flexiblen Spielweise von Trainer Lucien Favre kommt der Linksfuß nach eigener Aussage gut zurecht.

"Ich wurde in Frankreich in der Viererkette ausgebildet, habe aber natürlich auch gelernt, in einer Dreierkette zu spielen. Präferenzen habe ich da keine", verriet Zagadou.

Zagadou lobt Teamkollegen beim BVB

Mit gerade einmal sieben Gegentoren stellt sein Team aktuell die drittbeste Defensive der Bundesliga. "Die Mannschaft macht das sehr gut momentan", lobte der Abwehrspieler seine Kollegen.

Neben Mats Hummels macht Manuel Akanji in der Innenverteidigung derzeit eine gute Figur. Dennoch verspürt Zagadou keine Sorgen bezüglich seiner Einsatzzeiten.

"Ich glaube an mich, an meine Qualitäten. Ich bin geduldig und werde auf meine Chance warten", erklärte der ehemaliger Pariser: "Aber ich bin sicher, dass ich in dieser Mannschaft bald wieder eine wichtige Rolle spielen kann."

Am Wochenende empfängt der BVB den kriselnden 1. FC Köln. Für Zagadou kommt diese Begegnung wohl noch zu früh.