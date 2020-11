Ehemaliger Bundesliga-Goalgetter Cejka verstorben

GEPA pictures/ Christian Ort

Bei der Vienna beendete "Fritz" Cejka seine aktive Karriere

Ein Goalgetter früherer Jahre in Österreichs Oberhaus ist am Donnerstag nach Angaben seiner Tochter in Korneuburg verstorben. Friedrich "Fritz" Cejka erreichte das 93. Lebensjahr. Er spielte von den späten Vierzigern bis Mitte der Sechziger abseits der Großclubs Rapid und Austria bei der Admira, der Vienna und dem Wiener AC und brachte es auf eine Nationalteam-Einberufung und da auch einen Treffer.

Mit 246 in 19 Saisonen erzielten Toren liegt er hinter Hans Krankl (320/16) und Robert Dienst (317/19) auf Rang drei der "ewigen" Oberhaus-Torschützenliste. Auch bei den Einsätzen ist Cejka mit 438 Liga-Spielen vorne dabei.

apa