Patson Daka einsatzbereit gegen Lok Moskau

Patson Daka ist für einen Teil-Einsatz bereit

Früher als erhofft kann Österreichs Meister Salzburg im wichtigen Champions-League-Gastspiel bei Lok Moskau am Dienstag wieder auf Goalgetter Patson Daka zurückgreifen. "Patson ist für Dienstag bereit, wir wissen derzeit aber noch nicht, für wie viele Minuten", erklärte Coach Jesse Marsch in einer Club-Aussendung am Sonntag.

Der 22-jährige Sambier hatte im CL-Match bei Atletico Madrid am 28. Oktober laut Salzburg eine "ernste Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel" erlitten, ein Ausfall von "etlichen" Wochen bzw. für die restlichen CL-Gruppenmatches war prognostiziert worden.

Das gestrige Schützenfest in der Analyse.https://t.co/01Kf8tc6a7#SKNRBS — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 29. November 2020

Daka hält nach elf Saisonpflichtspielen bei zwölf Treffern und fünf Assists.

