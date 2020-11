Auf so viel Geld verzichtete Schalke-Boss Schneider

Christoph Reichwein crei via www.imago-images.de

Jochen Schneider verzichtete auf viel Geld

Beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga brennt es an allen Ecken und Enden! Nicht nur sportlich ist der FC Schalke arg in die Bredouille geraten. Auch finanziell steckt der hochverschuldete Traditionsverein in ernsten Schwierigkeiten.

Um die 240 Millionen Euro Verbindlichkeiten weisen die Königsblauen auf. Vor dem Hintergrund der Coronakrise verzichteten die Schalker Profis daher in diesem Jahr bereits auf Teile ihrer Gehälter. Und auch S04-Sportvorstand Jochen Schneider geht mit gutem Beispiel voran.

Wie die "Bild" jüngst berichtete, hat der Schalke-Boss im Sommer auf 100.000 Euro seines Jahresgehalts, das bei rund einer Millionen Euro liegen soll, verzichtet. Freiwillig, um dieses Geld in die sportliche Entwicklung der Mannschaft zu stecken. So wurde im Sommer Werner Leuthard als Chef-Athletiktrainer zurück zum FC Schalke geholt. Der 58-Jährige assistierte einst schon Felix Magath als Konditions- und Fitnesstrainer.

Um Leuthard bezahlen zu können, soll Schneider auf einen Teil seines Gehalts verzichtet haben. Die Aktion hatte mit der darauf gefolgten Einstellung des Athletiktrainers nicht nur unmittelbare finanzielle Konsequenzen, sondern auch symbolische. Der Sportvorstand gab mit seinem Teilverzicht ein Vorbild für den gesamten Verein ab.

Gebracht hat sowohl die Wieder-Anstellung des alten Magath-Schleifers Leuthard als auch der großzügige Gehaltsverzicht des Sportvorstands bislang herzlich wenig. Der FC Schalke steht als einziges Bundesliga-Team nach neun Partien noch ohne Sieg da, hat saisonübergreifend seit Januar dieses Jahres keine Partie mehr gewonnen.

Die Gelsenkirchener haben zudem bereits 28 Gegentreffer nach neun Begegnungen kassiert, was einen Vereins-Negativrekord bedeutet. Eine Trendwende setzte es auch beim jüngsten 1:4 bei Borussia Mönchengladbach nicht.