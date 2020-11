Ex-Salzburg-Goalie glaubt an Szoboszlai-Wechsel

Jan Huebner via www.imago-images.de

Péter Gulácsi äußert sich zu seinem Landsmann

Hinter der Zukunft von Salzburg-Mittelfeldass Dominik Szoboszlai steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Der 20-jährige Ungar gilt als eines der größten Offensivtalente und untermauerte diesen Status mit einem Dreierpack am Wochenende gegen St. Pölten. Wo seine Reise weitergeht, ist noch unklar, geht es nach einem Ex-Salzburger, wird das wohl nicht in der Mozartstadt sein.

>> Die Vereinsstatistik von Dominik Szoboszlai in der weltfussball-Datenbank

Drei Tore am Wochenende gegen den SKN St. Pölten, zehn Scorerpunkte in den ersten neun Bundesligaspielen, an Dominik Szoboszlai kommt man momentan bei Red Bull Salzburg nicht vorbei. Der 20-jährige Ungar wird schon seit längerem mit einem Abgang aus der Mozartstadt in Verbindung gebracht, neben Topklubs wie Real Madrid oder dem Arsenal FC, gilt vor allem Red Bull-Ableger RB Leipzig als aussichtsreicher Kandidat für einen Transfer.

Mit Péter Gulácsi glaubt auch ein ehemaliger Kicker des österreichischen Meisters nicht an einen längeren Verbleib des ungarischen Ausnahmetalente beim aktuellen Tabellenführer, wie er im Gespräch mit "Sky" sagt: "Ich glaube nicht, dass er noch lange in Salzburg bleibt, die Aufmerksamkeit ist zu groß geworden."

Gemeinsam in der Nationalelf und bald im Verein?

Mit seinem Landsmann spielt der Keeper der Leipziger auch in der Nationalmannschaft Ungarns zusammen, mit der sie letztens die EM-Qualifikation fixierten. Szoboszlai erzielte dabei nach einem schönen Sololauf das entscheidende Siegestor, für den ehemaligen Rückhalt der Salzburger wenig überraschend: "Dominik ist ein sehr talentierter Spieler. Er hat in den letzten sechs, acht Monaten eine starke Entwicklung genommen in Salzburg und ist dort ein absoluter Führungsspieler geworden."

Gerade seine begnadete Technik und seine gefährlichen Abschlüsse aus der zweiten Reihe, zählen zu den zentralen Stärken des ungarischen Offensivallrounders. Glaubt man den Gerüchten, so könnten Péter Gulácsi und Dominik Szoboszlai neben der Nationalelf, auch auf Klubebene bald zueinander finden, denn RB Leipzig gilt weiterhin als aussichtsreicher Kandidat für den 20-Jährigen. So hatte sich auch Leipzig-Kaderplaner Christopher Vivell bereits vorsichtig interessiert über das ungarische Nachwuchstalent geäußert.

red