Kimmich macht Fortschritte beim FC Bayern

Kimmich nimmt Lauftraining auf

Drei Wochen nach seiner Knie-Operation hat Joshua Kimmich vom FC Bayern München das Lauftraining aufgenommen.

Der 25-Jährige drehte am Montag auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße einige Runden. "Joshua ist von morgens bis abends hier und arbeitet auf sein Comeback hin und schwitzt. Für uns als Mannschaft ist er sehr wichtig", sagte Trainer Hansi Flick.

"Joshua ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen und sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat in der Defensive sehr viele Ballgewinne und stellt eine gute Balance in der Mannschaft her. Bei Ballbesitz ist er in der Lage, die Kontrolle im Spiel zu haben. Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut und wir hoffen, dass er bald wieder bei uns dabei ist. Er hat eine enorme Mentalität und ist für uns als Mannschaft sehr wichtig, so Flick weiter.

Kimmich hatte sich am 7. November beim 3:2-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund eine Verletzung am rechten Außenmeniskus zugezogen. Der Verein geht davon aus, dass der Mittelfeldspieler im Januar wieder zur Verfügung steht.