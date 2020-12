Diesen VfB-Star wollte Mislintat einst zum BVB holen

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Sven Mislintat führt beim VfB Stuttgart Gespräche über eine Vertragsverlängerung

Sven Mislintat ist seit anderthalb Jahren Sportdirektor bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart. Zuvor war der 48-Jährige als Scout bei Borussia Dortmund und beim FC Arsenal angestellt. Einen Spieler, der beim VfB nun seinen Vertrag verlängerte, hatte er schon zu BVB-Zeiten auf dem Zettel.

Wie Mislintat in der Fernsehsendung "SWR Sport BW" verriet, hatte er den heute 27 Jahre alten Mittelfeldspieler Wataru Endo schon fest im Blick, als er noch für Dortmund und Arsenal arbeitete. "Es ist so, dass ich Wataru schon sehr lange kenne und ursprünglich mal als Backup für Dortmund und Arsenal nachgedacht hatte."

Endo ging 2018 jedoch von den Urawa Red Diamonds zu Sint-Truidense nach Belgien, wo er "Gott sei Dank" nicht auf seiner besten Position, "zentral vor der Abwehr" gespielt hat. Als die Option im vergangenen Sommer aufkam, den Japaner mit einer "kleinen" Kaufoption auszuleihen, war sich Mislintat schnell sicher und schlug zu.

Seither wusste Endo zu überzeugen, auch in den ersten neun Bundesliga-Spielen seit dem Aufstieg war er aus dem Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nicht wegzudenken. "Der Junge ist unser Bodyguard. Mit Orel Mangala das Herz im zentralen Mittelfeld", so Mislintat weiter.

Das Duo sei ein "ganz wichtiger Faktor für das, was bei uns gerade passiert". Zwar mussten sich die Stuttgarter am vergangenen Spieltag dem FC Bayern (1:3) geschlagen geben, den guten Eindruck zum Saisonstart konnte die Mannschaft dennoch bestätigen. Mit elf Punkten rangiert der Aufsteiger auf Platz zehn in der Bundesliga.

Verlängerung von Mislintat: "Er geht tatsächlich auch im Finanzen"

Mislintat, der jüngst auch die Verträge mit Nicolás González und Borna Sosa anpassen konnte, fand derweil klare Worte, was seine eigene Zukunft anbelangt. Sein Arbeitspapier beim VfB Stuttgart läuft im Sommer 2021 aus. Mislintat wolle "nicht groß um die Sache herumreden", es laufen bereits konkrete Gespräche.

Ein Ergebnis gibt es aber noch nicht. "Es geht um Kompetenzen und die Verantwortungsbereiche, die man behalten möchte. Und es geht tatsächlich auch um Finanzen."

Dass sich der Sportdirektor auch eine Arbeit außerhalb von Stuttgart vorstellen kann, ließ er in einer Blitz-Fragerunde mit Moderatorin Lea Wagner durchblicken. Auf die Frage, was er tun würde, wenn Jürgen Klopp anriefe und seine Hilfe benötige, antwortete er: "Den Job hier mag ich auch. Aber Kloppo wäre immer eine Option." Dem heutigen Liverpool-Teammanager habe er seine Karriere zu verdanken, so Mislintat.